Długi weekend to nie jest właściwa nazwa na najbliższe dni, ale wiele osób tak może do tej sprawy podchodzić. We wtorek jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Już w piątek i sobotę Polacy wyruszą, aby odwiedzić groby swoich bliskich.

Jak w te dni będą czynne sklepy. W sobotę wszystkie będą otwarte normalnie. W niedzielę natomiast będą zamknięte. Nie jest to niedziela handlowa. Najbliższe dwie niedziele, podczas których będzie można zrobić zakupy wypadają w grudniu.

Auchan. 1 listopada będą zamknięte. W pozostałe dni pracują normalnie.

Dino. W poniedziałek 31 października sklepy będą czynne w godzinach 6-22.30. 1 listopada będą zamknięte.

Carrefour. 1 listopada sklepy będą zamknięte. W inne dni pracują normalnie.

Kaufland. Poza 1 listopada i niedzielą sklepy pracują jak zwykle.

Lidl. W dni, które nie są ustawowo wolne od pracy lub nie obowiązuje zakaz handlu, placówki będą czynne normalnie.

Stokrotka. Sklepy tej sieci w dniach poprzedzających 1 listopada będą pracowały w normalnych godzinach.

Żabka. To sieć franczyzowa i to od prowadzących sklepy zależy, czy otworzą je w dni wolne. Muszą przy tym trzymać się przepisów prawa w tej materii.

Biedronka. Sklepy będą zamknięte w niedzielę, a w poniedziałek mają być czynne dłużej – w godzinach. Większość placówek będzie pracowała do godziny 22. 1 listopada Biedronki będą zamknięte.