Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok. "Ambitny budżet na trudne czasy"

- To budżet bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa polskich rodzin. Mam przez to na myśli przede wszystkim to, że w ramach tego budżetu przyjęliśmy bardzo wiele założeń, wydatków, które mają zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom w tym trudnym okresie, w którym przyszło nam rządzić, czyli okresie wojny na Ukrainie, wojny która wywołała inflację, która też zresztą była zależna od pandemii, wielkich napięć na rynkach surowców energetycznych, bardzo wysokich cen energii – powiedział premier.



Jak stwierdził Morawiecki, projekt zawiera "bardzo wiele założeń i wydatków, które mają zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom".



W przyjętych w czerwcu br. założeniach do projektu budżetu na przyszły rok rząd prognozował, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc., a inflacja 7,8 proc.



Premier Morawiecki zapowiedział również, że w 2023 r. zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe programy społeczne. Podał też, że wpływy podatkowe budżetu państwa będą znacznie wyższe niż w poprzednich latach: z VAT - 286 mld zł; z CIT - 73 mld zł; z PIT - ponad 78 mld zł; z akcyzy - ponad 88 mld zł.