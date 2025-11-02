Wyciek danych użytkowników SuperGrosz. Minister Gawkowski: sytuacja jest bardzo poważna

Minister przekazał, że incydent ma poważny charakter, ponieważ ujawnione zostały dane wrażliwe, w tym numery PESEL, adresy, dane dowodów osobistych, informacje o stanie cywilnym, liczbie dzieci, miejscu pracy, dochodach, a także numery rachunków bankowych i identyfikatory w portalu Facebook.

– Sytuacja jest bardzo poważna. Dane użytkowników trafiły w ręce osób nieuprawnionych – napisał Gawkowski w serwisie X (dawniej Twitter).

Służby i UODO w akcji

Jak poinformował wicepremier, sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF i CSIRT NASK, a także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który został oficjalnie powiadomiony o incydencie. Służby prowadzą działania w celu ustalenia sprawców cyberataku.

Minister zapowiedział, że wkrótce każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem rządowego serwisu bezpiecznedane.gov.pl.

Zalecenia dla użytkowników

Krzysztof Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o zachowanie szczególnej ostrożności. Zalecił:

zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel ,

w aplikacji , zmianę haseł do logowania,

włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach internetowych.

– Takie ataki stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana. Każdy z nas musi być szczególnie wyczulony na próby oszustwa w Internecie – podkreślił minister cyfryzacji.

SuperGrosz już wcześniej pod lupą UOKiK

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS, oferującą szybkie pożyczki online. Na stronie firmy znajduje się informacja, że Prezes UOKiK uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów m.in. stosowanie zbyt wysokich pozaodsetkowych kosztów kredytu. Urząd uznał, że takie działania godziły w prawa klientów i były sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Źródło: PAP