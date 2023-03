Złote Maliny 2023. Lista najgorszych filmów roku

Wieczysta Kraków – Podlasie Biała Podlaska 3:2. Dramat po przerwie

Podlasie prowadziło do przerwy na wyjeździe z Wieczystą 1:0. Goście mają czego żałować, bo wypracowali sobie jeszcze dwie świetne sytuacje i wynik mógł być dużo wyższy. Po pięciu minutach drugiej połowy nie tylko było już 1:1, ale bialczanie grali już w dziesiątkę. I chociaż walczyli do ostatnich sekund, to ostatecznie przegrali 2:3.