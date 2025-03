Muzyczne peryferia w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin

Jeśli lubicie niezależność w muzyce i brudne brzmienie gitar, to wydarzenie jest dla Was. „Muzyczne peryferia” w DK Węglin prezentują najciekawsze zjawiska w muzycznym undergroundzie. W najbliższą sobotę będziecie mogli zobaczyć na żywo takie zespoły jak: Javva, Izzy and The Black Tress oraz Only Mess.