PiS zabrał, PiS dał. Ludzie o remont trasy z Łęcznej nad jeziora prosili latami

Tylko około 9,5 km długości, ale pieniądze spore. Na rozbudowę części trasy wojewódzkiej od Łęcznej do Sosnowicy Dwór przeznaczone jest blisko 82 mln zł, z czego aż 76 mln zł pochodzi z rządowej puli Programu Inwestycji Strategicznych, czyli części Polskiego Ładu.

„Rozbudowa drogi ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności w okresie wakacyjnym, gdzie występuje wzmożony ruch turystyczny – ruch rowerowy i pieszy” – opisuje inwestycję urząd marszałkowski i dodaje: „Jej stan techniczny w wielu miejscach jest zły z powodu występowania licznych spękań, wyboi, łat, kolein oraz ubytków kruszywa i lepiszcza”.

To, że do remontu dojdzie jest już pewne. Właśnie podpisano umowę między Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Strabag. To ona podjęła się zadania i zainkasuje zapłatę.

– To długo wyczekiwana inwestycja stanowiąca okno na świat dla lokalnej społeczności i poprawiająca dojazd do m.in. pojezierza łęczyńsko-włodawskiego dla naszych mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych – pochwalił się obecnością na uroczystości podpisana umowy Marek Wojciechowski, radny wojewódzki klubu PiS. I ma w 100-procentach rację. Tak samo jak inni obecni na uroczystości politycy PiS. Był tam np. poseł Sylwester Tułajew, wiceminister Artur Soboń czy marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Coś w ludziach pękło

Przypomnijmy jednak, że ta trasa miała zostać wyremontowana już lata temu. – Przed każdymi wyborami politycy obiecują remont drogi 820. Po wyborach remont jest odkładany. I tak już od 10 lat – mówił w 2019 roku Karol Żuk, radny z Ludwina. To on był jednym z organizatorów protestu – blokady drogi po tym, jak radni sejmiku zdecydowali, że do remontu nie dojdzie.

Kilka lat temu było już blisko zrealizowania drogowych planów. W budżecie województwa zapisano pieniądze na remont DW 820. I to nie 9,5 km jak obecnie, ale znacznie dłuższej części - mającej blisko 30 kilometrów. To czas, kiedy większość w sejmiku miał PiS.

Jednak sejmik województwa, we wspomnianym 2019 roku, zmienił regionalny budżet województwa. Radni przesunęli pieniądze z DW 820 na dwa odcinki drogi nr 833 w Kraśniku. Miasta, z którego pochodzi marszałek województwa, Jarosław Stawiarski (PiS).

Jako powód przesunięcia środków w przypadku drogi Łęczna-Ludwin podano brak dokumentacji. Natomiast odcinek Łęczna - Spiczyn nie miał jeszcze decyzji ZRiD, a ta jest strategiczna do rozpoczęcia inwestycji.

– Mamy dość ryzykowania życia naszych dzieci. Nam nie chodzi tylko o drogę, ale o chodnik i ścieżkę rowerową, szczególnie na odcinku od Łęcznej do Ludwina. W lecie jest ogromny ruch, a zima, ze względu na zaspy, samochody i piesi spotykają się na jezdni. Do szkoły jest tylko kilometr, ale i tak wozimy dzieci samochodem, aby uniknąć ryzyka wypadku. Chodnik i ścieżka odseparowane od ruchu samochodów rozwiążą sprawę bezpieczeństwa – mówił w 2019 roku radny z Ludwina.