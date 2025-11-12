Śmiertelny strzał podczas polowania. Nie żyje 68-latek

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 20. – Za wcześnie mówić o szczegółach. Obecnie policjanci ustalają przebieg zdarzenia – przekazała asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Jak podała funkcjonariuszka, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie jest na wstępnym etapie i toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi do pięciu lat więzienia.

– Na ten moment mogę powiedzieć jedynie, że było polowanie; padł strzał, który okazał się być śmiertelny – dodała prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zapowiadając, że więcej informacji zostanie przekazanych w czwartek.

Komunikat w sprawie opublikował Polski Związek Łowiecki:

[...]Zdarzenie to jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy. Prokuratura Rejonowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Polski Związek Łowiecki deklaruje pełną gotowość do współpracy ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w wyjaśnienie tej tragedii. Naszym priorytetem jest wsparcie w rzetelnym ustaleniu przebiegu i przyczyn wypadku oraz wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie natychmiast złożył zawiadomienie do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie rozpocznie postępowanie zmierzające do pełnego wyjaśnienia tej sprawy.

Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, a Polski Związek Łowiecki jednoznacznie potępia wszelkie działania naruszające zasady bezpieczeństwa. Każdy myśliwy zobowiązany jest do ich przestrzegania. Rzecznik Dyscyplinarny zbada, czy w tym przypadku zasady te zostały zachowane. Każdy wypadek z bronią stanowi dla całego środowiska myśliwskiego bolesną lekcję i refleksję nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się z naszą działalnością.

Źródło: PAP