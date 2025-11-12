Zgubili się podczas grzybobrania

W poniedziałek (10 listopada) dyżurny lubartowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia trzech osób – 59-latka z Lublina oraz jego dwóch wnuków w wieku 5 i 8 lat.

- Mężczyzna po pewnym czasie stracił orientację w terenie, nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej do samochodu, który pozostawił przy leśnym szlabanie. 59-latek sam zadzwonił po pomoc z obawy, że za godzinę miało już się ściemniać i szanse na odnalezionie drogi malały - relacjonuje podkomisarz Jagoda Maj z lubartowskiej policji.

Na miejsce wysłano patrole policji, w tym aspiranta sztabowego Mariusza Janka, który bardzo dobrze zna kompleksy leśne w tej okolicy. Dzielnicowe pozostawał cały czas na linii z 59-latkiem, który opisywał otoczenie i próbował wskazać kierunek w którym się poruszali.

Po pewnym czasie udało się ich odnaleźć w miejscowości Rawa w gminie Michów odległej około 5 kilometrów od miejsca, gdzie weszli do lasu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a cała trójka została bezpiecznie dowieziona do samochodu.

Policja przypomina, aby wybierając się na grzyby lub spacer do lasu:

zawsze mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy,

nie oddalać się zbyt daleko od ścieżek i dróg,

wychodzić do lasu tylko w godzinach, gdy jest widno,

zwracać uwagę na charakterystyczne punkty orientacyjne,

informować bliskich, dokąd się idzie i o której planuje się powrót.