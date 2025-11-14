GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczeństwem spożycia produktów spożywczych. Należy niezwłocznie zwrócić je do sklepu.
GIS wycofuje fasolę
GIS informuje, że fasola piękny Jaś producenta F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk zostaje wycofana ze sprzedaży z powodu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu.
- Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość NDP może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - informuje GIS.
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"
Numer partii: 29.08.2025
Data minimalnej trwałości: 30.01.2027
Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski
Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie.
- F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski po otrzymaniu wiadomości o zakwestionowaniu partii Fasoli „Piękny Jaś” wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji rozpoczął proces wycofywania przedmiotowej fasoli - czytamy w komunikacie GIS.
Knorr ostrzega przed obecnością metalu/gumy
Drugie ostrzeżenie dotyczy produktów Unilever Polska Sp. z o.o. Z danych przekazanych przez GIS istnieje możliwość zanieczyszczenia określonych poniżej partii produktów fragmentami metalu i/lub gumy.
|
Nazwa
|
Nr partii
|
Data przydatności do spożycia
|
Zdjęcie
|
KNORR ZUPA BOROWIK
|
528008C93, 528108C93
|
30.04.2027
|
KNORR ZUPA BIAŁY BARSZCZ
|
528314C93
|
31.01.2027
|
KNORR ZAPIEFIX SZYNKA
|
527902C93, 528002C93
|
31.01.2027
|
KNORR ZAPIEFIX VEGE
|
527922C93
|
30.04.2027
|
KNORR FIX 4 SERY SPAGHETTI
|
527822C93, 527922C93
|
30.04.2027
|
KNORR FIX CHRUPIĄCY KURCZAK CZOSNEK
|
527902C93
|
30.04.2027
|
KNORR ŻELATYNA 6X800G
|
528320C93
|
31.10.2028
|
KNORR ZUPA KREM Z KUREK 6X1KG
|
528220C93
|
31.01.2027
|
KNORR ZUPA ŻUREK 6X1.4KG
|
528016C93
|
03.10.2026
|
KNORR DELIKAT PRZYPRAWA UNIWERSALNA 1X3KG
|
528117C93
|
30.04.2027
Jakie działania zostały podjęte?
Producent przystąpił do wycofywania produktów w/w partii, a wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o potrzebie blokady sprzedaży.
- W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever – pod numerem 801 109 387. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony; konsumenci otrzymają zwrot środków - informuje GIS.