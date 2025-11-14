Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

(fot. pixabay.com)

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczeństwem spożycia produktów spożywczych. Należy niezwłocznie zwrócić je do sklepu.

GIS wycofuje fasolę

GIS informuje, że fasola piękny Jaś producenta F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk zostaje wycofana ze sprzedaży z powodu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu.

- Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość NDP może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - informuje GIS. 

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa: Fasola "Jaś Piękny"
Numer partii: 29.08.2025
Data minimalnej trwałości: 30.01.2027
Producent/Dystrybutor: F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski 

Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie. 

- F.P.H.U. "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22-600 Tomaszów Lubelski po otrzymaniu wiadomości o zakwestionowaniu partii Fasoli „Piękny Jaś” wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku i poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji rozpoczął proces wycofywania przedmiotowej fasoli - czytamy w komunikacie GIS. 

Knorr ostrzega przed obecnością metalu/gumy

Drugie ostrzeżenie dotyczy produktów Unilever Polska Sp. z o.o. Z danych przekazanych przez GIS istnieje możliwość zanieczyszczenia określonych poniżej partii produktów fragmentami metalu i/lub gumy.

Nazwa

Nr partii

Data przydatności do spożycia

Zdjęcie

KNORR ZUPA BOROWIK

528008C93, 528108C93

30.04.2027

 

  

KNORR ZUPA BIAŁY BARSZCZ

528314C93

31.01.2027

  

KNORR ZAPIEFIX SZYNKA

527902C93, 528002C93

31.01.2027

  

KNORR ZAPIEFIX VEGE

527922C93

30.04.2027

  

KNORR FIX 4 SERY SPAGHETTI

527822C93, 527922C93

30.04.2027

  

KNORR FIX CHRUPIĄCY KURCZAK CZOSNEK

527902C93

30.04.2027

  

KNORR ŻELATYNA 6X800G

 

528320C93

31.10.2028

  

KNORR ZUPA KREM Z KUREK 6X1KG

 

528220C93

31.01.2027

  

KNORR ZUPA ŻUREK 6X1.4KG

 

528016C93

03.10.2026

  

KNORR DELIKAT PRZYPRAWA UNIWERSALNA 1X3KG

 

528117C93

30.04.2027

  

Jakie działania zostały podjęte? 

Producent przystąpił do wycofywania produktów w/w partii, a wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o potrzebie blokady sprzedaży. 

- W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever – pod numerem 801 109 387. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony; konsumenci otrzymają zwrot środków - informuje GIS. 

Sto dni prezydentury Karola Nawrockiego minęło pod znakiem intensywnej pracy legislacyjnej i rekordowej liczby wet. Nowy prezydent podpisał 70 ustaw, 13 zawetował i odbył 11 zagranicznych wizyt — więcej niż część jego poprzedników w tym samym czasie.
Padwa z wizytą w Łodzi, AZS AWF Biała Podlaska podejmie Śląsk Wrocław

W sobotę KPR Padwa Zamość wystąpi na boisku Grot Blachy Pruszyński Anilany Łódź. AZS AWF Biała Podlaska podejmie za to Śląsk Wrocław.
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczeństwem spożycia produktów spożywczych. Należy niezwłocznie zwrócić je do sklepu.

Wyjazdowym przeciwnikiem PZL Leonardo Avii Świdnik będzie w sobotę Stal Nysa. Początek spotkania o godz. 18.
Lubelska prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania Patryka M., znanego jako „Wielki Bu”. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Lublin chce przeszkolić swoich mieszkańców z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym celu rozpoczynają się darmowe szkolenia. Pierwsze już za tydzień w Domu Kultury LSM.

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin
