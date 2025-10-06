Kilkanaście tysięcy dla najlepszych. Lublin wspiera studentów i doktorantów

– Wspierając młode talenty, chcemy docenić ich osiągnięcia i zaangażowanie, by młodzi ludzie właśnie tutaj, w Lublinie realizowali swoje ambicje i współtworzyli nowoczesne, otwarte miasto. Ich pomysły, badania i inicjatywy przyczyniają się do wzrostu potencjału naukowego i gospodarczego Lublina. Inwestowanie w studentów i doktorantów to inwestycja w rozwój miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, którzy wyróżniają się wynikami naukowymi (średnia ocen powyżej 4,50) i aktywnością pozanaukową przydatną dla miasta, przedsiębiorstw lub środowiska akademickiego.

Program obejmuje studentów po drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, studentów II stopnia oraz doktorantów po drugim roku studiów doktoranckich. Stypendia wypłacane będą łącznie za okres dziewięciu miesięcy – 15 tys. zł dla studentów i 19 tys. zł dla doktorantów.

Szczegółowe informacje, regulamin programu oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wnioski należy składać do 31 października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2.