Kilkanaście tysięcy dla najlepszych. Lublin wspiera studentów i doktorantów

(fot. pixabay.com)

Najlepsi młodzi naukowcy w Lublinie mają szansę na finansowe wsparcie swoich pasji badawczych. Miasto uruchomiło nabór do programu stypendialnego, w ramach którego można otrzymać 15 tys. zł (dla studentów) lub 19 tys. zł (dla doktorantów). Wnioski można składać do 31 października.

– Wspierając młode talenty, chcemy docenić ich osiągnięcia i zaangażowanie, by młodzi ludzie właśnie tutaj, w Lublinie realizowali swoje ambicje i współtworzyli nowoczesne, otwarte miasto. Ich pomysły, badania i inicjatywy przyczyniają się do wzrostu potencjału naukowego i gospodarczego Lublina. Inwestowanie w studentów i doktorantów to inwestycja w rozwój miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, którzy wyróżniają się wynikami naukowymi (średnia ocen powyżej 4,50) i aktywnością pozanaukową przydatną dla miasta, przedsiębiorstw lub środowiska akademickiego.

Program obejmuje studentów po drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, studentów II stopnia oraz doktorantów po drugim roku studiów doktoranckich. Stypendia wypłacane będą łącznie za okres dziewięciu miesięcy – 15 tys. zł dla studentów i 19 tys. zł dla doktorantów.

Szczegółowe informacje, regulamin programu oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Wnioski należy składać do 31 października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2.

Izabela Pastuszko

e-Wydanie
Urząd Miasta Lublin studia studia Lublin stypendia prezydent Lublina

Ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości – 3 października otwarto nowy most we Włodawie

Tam gdzie dawniej skrzypiały deski, dziś błyszczy beton. Włodawa otworzyła nowy most

Włodawa zyskała nowy most, który nie tylko łączy brzegi rzeki Włodawki, ale i ludzi. Zastąpił wysłużoną, drewnianą konstrukcję. Nowy obiekt o wartości blisko 6 mln zł został w 95% sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Lubelski Ruch Narodowy
galeria

Ruch Narodowy ma nowe władze w Lublinie. „Prawicowe poglądy są coraz popularniejsze”

Lubelski Ruch Narodowy wybrał nowe władze. Prezesem został Rafał Mekler. - Prawicowe poglądy w całym kraju stają się coraz popularniejsze. Od lat uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów - mówi nam Piotr Zduńczyk z Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Ruchu Narodowego.
Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

W niedzielę podopieczni Jakuba Dobosza gładko pokonali Absolwenta Domaszewnica
Miliardy na przebudowę Małaszewicz na razie nie popłyną. Minister odpowiada posłom PiS

Miliardy na przebudowę Małaszewicz na razie nie popłyną. Minister odpowiada posłom PiS

Chociaż plan inwestycyjny jest opracowany, to jednak przebudowa portu w Małaszewiczach na razie nie może ruszyć. Powód? Przedłuża się procedura przekształceń własnościowych spółki Cargotor. Posłowie PiS z Lubelszczyzny dopytywali o sprawę w Ministerstwie Infrastruktury.
Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Tipping Point to pierwszy singiel i teledysk z nadchodzącego albumu, który ukaże się na początku 2026 roku o który będzie nazywał się... Megadeth. I będzie to ostatni studyjny album grupy.
Ksiądz kanonik Emil Wojtaś był proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu od 1993 do 2011 roku. Pozostał tutaj również po przejściu na emeryturę

Zmarł wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu. Podano termin pogrzebu

Na wtorek zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Zmarły w piątek wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
Na ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego zaraz po zgłoszeniu zjechały wszystkie służby
AKTUALIZACJA
galeria

Tragedia w Puławach. Czad zabił trzy osoby

Zwłoki trzech osób: dwóch kobiet i mężczyzny znaleziono dzisiaj przed południem w jednym z domów w Puławach. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić policyjne dochodzenie.
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Wszystko dobrze się skończyło. Zaginiony 31-latek odnalazł się w Niemczech

Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 31-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna odnalazł się w Niemczech.
Koszykarze w autobusie? Start i ZDiTM łączą siły

Koszykarze w autobusie? Start i ZDiTM łączą siły

Boisko i autobus mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. W obu przypadkach liczy się jedno – dobra komunikacja. To właśnie hasło nowej kampanii, którą wspólnie prowadzą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz PGE Start Lublin, wicemistrz Polski w koszykówce.
Sztuczna inteligencja w walce z rakiem. COZL ma 14,8 mln zł na transformację cyfrową

Sztuczna inteligencja w walce z rakiem. COZL ma 14,8 mln zł na transformację cyfrową

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) otrzymało prawie 14,8 mln zł na rozwój usług cyfrowych. Projekt placówki zajął 3. miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Jak stworzyć idealne domowe biuro i kącik do nauki? Praktyczny poradnik dla uczniów, studentów i pracowników zdalnych

Jak stworzyć idealne domowe biuro i kącik do nauki? Praktyczny poradnik dla uczniów, studentów i pracowników zdalnych

W ostatnich latach praca i nauka w domu stały się codziennością dla wielu osób. Rozwój pracy zdalnej, zajęcia online na uczelniach oraz coraz większa dostępność materiałów edukacyjnych w internecie sprawiają, że domowe biuro czy kącik do nauki to już nie luksus, lecz konieczność. Dobrze zorganizowana przestrzeń wspiera koncentrację, zwiększa efektywność i pomaga oddzielić obowiązki od życia prywatnego.
Maestrella – ser mozzarella dla mistrzów kuchni

Maestrella – ser mozzarella dla mistrzów kuchni

Maestrella to marka znana przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości sera mozzarella, wykorzystywanego zarówno przez profesjonalistów z branży gastronomicznej, jak i w domowych warunkach. Firma zapewnia, że jej produkty dostarczają włoskiego smaku, odpowiedniego roztapiania i elastyczności – cech szczególnie pożądanych przy pizzy, zapiekankach i daniach włoskich.
Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Fizyczne złoto inwestycyjne jest chętnie wybierane przez inwestorów w celu ochrony wartości kapitału w czasie i dywersyfikacji portfela. Jest dostępne w dwóch formach – sztabek i monet bulionowych. Czy istnieje między nimi istotna różnica, czym się kierować przy zakupie i jakie wyroby można kupić współcześnie?
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 października

81-latek za kierownicą. Skończyło się poważną stłuczką na skrzyżowaniu

Dwie osoby trafiły do szpitala po wczorajszym wypadku w powiecie opolskim. Według policji, winę za zdarzenie ponosi 81-letni kierowca.

Ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości – 3 października otwarto nowy most we Włodawie

17:12 Tam gdzie dawniej skrzypiały deski, dziś błyszczy beton. Włodawa otworzyła nowy most

16:12

Ruch Narodowy ma nowe władze w Lublinie. „Prawicowe poglądy są coraz popularniejsze"

16:00

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

15:38

Kilkanaście tysięcy dla najlepszych. Lublin wspiera studentów i doktorantów

14:30

Miliardy na przebudowę Małaszewicz na razie nie popłyną. Minister odpowiada posłom PiS

14:23

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

13:40

Zmarł wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu. Podano termin pogrzebu

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

film
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

galeria
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

