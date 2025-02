Ich pierwszy ważny bal. Uczniowie SP nr 16 zatańczyli poloneza

Na „małej studniówce”, która odbyła się w sobotę 8 lutego w szkolnej sali gimnastycznej bawiło się 110 uczniów z pięciu klas ósmych. Bal, jak tradycja nakazuje rozpoczął się polonezem. Następny taniec w studniówkowej tradycji to walc. Ale tu nastąpiła zmiana na belgijkę. Potem już tylko dyskoteka do godziny 22.

Do pierwszego ważnego egzaminu w życiu młodzi siądą 13 maja 2025 roku. Będzie to egzamin z języka polskiego. Dzień później zmierzą się z matematyką, a potem z językiem obcym. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 4 lipca 2025 r. w systemie ZIU. Będą one znaczące w wyborze przyszłej szkoły.