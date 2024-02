To jeden z najstarszych ornatów w Lublinie. Nazywają go białym krukiem

Strajku nie będzie. Jest porozumienie i zapowiedź podwyżek

Wygląda na to, że zapowiedź gotowości strajkowej, listy otwarte do władz centralnych oraz zainteresowanie mediów - przynoszą skutki. Związkowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach podpisali nowy układ zbiorowy, co oznacza szansę na podwyżki wynagrodzeń.