Wsparcie zwierzaków podczas walentynkowego koncertu

Koncert, który odbędzie się w Walentynki, to wyjątkowe połączenie muzyki i pomocy zwierzętom. Podczas wydarzenia wystąpi Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej „FeelHarmonia”, zapewniając muzyczną oprawę wieczoru. W programie przewidziano również licytację książek autorstwa adwokatów-pisarzy Maksa Czornyja i Franciszka Piątkowskiego.

Środki zebrane podczas koncertu i licytacji zostaną przekazane na rzecz organizacji pomagających zwierzętom, takich jak Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze, Psy z Bronic szukają domów, Fundacja Kocie Anioły, Fundacja Epicrates oraz Wzajemnie Pomocni – Fundacja dla Ludzi i Zwierząt.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale organizatorzy zachęcają do wsparcia zbiórki datków do puszek. To doskonała okazja, by spędzić Walentynki w sposób, który łączy przyjemne z pożytecznym, wspierając jednocześnie potrzebujące zwierzęta.

O tym jak koncert może faktycznie wesprzeć zwierzęta i ich opiekunów z fundacji opowiada Dziennikowi Wschodniemu Aleksandra Lipianin-Białogrzywy z fundacji Wzajemnie Pomocni – Fundacja dla Ludzi i Zwierząt.

– My zebrane środki, które uda nam się uzyskać, na najbliższym koncercie przeznaczymy na pewno na leczenie zwierząt. Bo te zwierzęta, które mamy pod opieką, są to psy i koty. To są zwierzęta z interwencji, często odbierane z bardzo złych warunków. A w tej chwili na przykład mamy stadko dosyć pokaźne kotów z pseudo hodowli i po prostu są to zwierzęta bardzo obciążone, bardzo zaniedbane, cały czas poddajemy je zabiegom, leczymy – przywołuje pani Aleksandra. – Dzisiaj też kotka ma kolejna operację, bo uzębienie jest w fatalnym stanie, także to są dla nas olbrzymie koszty i gdyby nie wsparcie ludzi, darczyńców, takich, którzy również jutro mogą przyjść na miejsce i nas wesprzeć to nie moglibyśmy istnieć, nie moglibyśmy pomagać, nie moglibyśmy ratować.

Jutrzejsze wydarzenie będzie także okazją do poznania podopiecznych schronisk. Być może ktoś z was przekona się do adopcji.

– Na pewno też z nami jutro pojawią się psy, które szukają domu. Oczywiście będzie to tylko kilku podopiecznych, takich, którzy sobie poradzą, odnajdą się na wydarzeniu, nie będą się bali – zaznacza Lipianin-Białogrzywy.

Zwierzęta, które są podopiecznymi fundacji są po wielu trudnych przejściach, więc na wydarzeniu spotkamy ich niewielką reprezentację. Jednak w trakcie koncertu będzie można poznać większa grupę zwierzaków, chociażby na zdjęciach, które będą zachęcały do adopcji.