Falkon 2025: Fantastyczna impreza w Lublinie

Jak Gothic zdobył rynek w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie podczas prelekcji na tegorocznym Falkonie, będzie szukał Kamil Keppert, współzałożyciel i prowadzący kanał „Historie Prosto z Khorinis”. To ważne pytanie: nie dość, że seria Gothic ma w Polsce specjalny status, to jeszcze 24 lutego debiutuje demo Gothic Remake.

Wróćmy jednak do Falkonu. Od wielu lat Falkon dostarcza fantastycznych wrażeń. W latach 2000-2019 odbyło się 20 edycji. Potem była przerwa na pandemię, ale rok temu, w lutym, Falkon wrócił.

A dziś zaczęła się kolejna edycja: Falkon 2025. WieloŚwiaty. Pierwszy dzień możecie zobaczyć w naszej galerii. A co organizatorzy szykują na sobotę?

A na przykład dziesiątki wykładów i paneli dyskusyjnych:

• Szeptuni - fenomen zjawiska, magia, uzdrawianie i klątwy (Norbert Kościesza)

• Czy jeden świat to za mało? Filozofia światów możliwych (dr Piotr Lipski)

• Podstawy psychologii w Genshinie (Igor „Piku” Malarski)

• Co po Dukaju? Kondycja polskiej fantastyki naukowej w 2025 roku (panel dyskusyjny)

• Kiedy skończy się One Piece? Czyli co jeszcze musi się stać, aby saga dobiegła końca (Jakub „Małysz” Trykacz)

• Słowiańska dusza, czyli ile w nas siedzi słowiańszczyzny (Franciszek „Lędzian” Piątkowski)

• Gra komputerowa „Niezwyciężony" w perspektywie antropologicznej (dr Radosław Bomba)

• Pogadajmy o pisaniu i stwórzmy książkę idealną (panel dyskusyjny)

• Mandalorianie czyli trzecia siła Gwiezdnych Wojen (Lena „Venash” Sawicka)

• Urbex jako lustro Post-apokalipsy - wyobrażenie zniszczonego świata i dokumentacja utraconej historii (Damian Fedoniuk, Dominik Wybacz - Radioaktywny.pl)

• Różne oblicza Geralta z Rivii – porównanie wizji Wiedźmina w różnych mediach (Filip "Lanca" Mira)

• Czy demoludzkie kino SF miało szanse z hollywoodzkimi superprodukcjami? (Tomasz Kreczmar)

Od lat Falkon to także goście specjalni. W sobotę zaplanowano spotkania z takimi ludźmi jak:

• Tomasz Kołodziejczak, laureat nagrody im. Janusza Zajdla za powieść „Kolory sztandarów”.

• Magdalena Kozak, oficer Sił Powietrznych RP, strzelec i spadochroniarz, weteran misji bojowych, nominowana do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (za powieść „Łzy diabła”) i czterokrotnie do Nagrody Nautilus

• Jacek Komuda, czyli pisarz zafascynowany Rzeczypospolitą szlachecką i autor kilkunastu powieści historycznych. W tym cyklu „Samozwaniec”

• Tomasz Kreczmar, autor książki „Byłem geekiem w PRL-u: Opowieść o intelektualnej pożywce nerdów tamtych lat”

• Anna Brzezińska, trzykrotna laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla, autorka powieści i opowiadań

Do tego konkursy wiedzy o grach. Albo konkurs wiedzy z Gwiezdnych Wojen dla dzieci. Plus pokazy i nauka gier bitewnych, planszowych i karcianych. I sesje RPG. I na przykład Kantyna 79; miejsce rodem z serialu Clone Wars, gdzie można zagrać w Holoszachy i gdzie będą pokaz mieczy świetlnych. Będą tez kosmiczne kolorowanki, warsztaty i oczywiście stoiska handlowe. I cosplay.

Falkonu 2025. WieloŚwiaty. 21-23 lutego, Lublin, Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola, Choiny 2. Szczegóły program i bilety na stronie festiwalfalkon.pl.