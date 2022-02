Jarosław Gowin: Polski Ład to „antypolski chaos”

Polityk spotkał się z dziennikarzami w czasie, gdy w Warszawie dobiegały końca rozmowy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie decyzji kadrowych w związku z zamieszaniem wokół ostatnich zmian podatkowych. Wkrótce media obiegła wiadomość o rezygnacji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Według nieoficjalnych informacji jednym z kandydatów do zastąpienia go jest obecny wiceminister, będący posłem z okręgu lubelskiego Artur Soboń.

– W rzeczywistości Polski Ład okazał się antypolskim chaosem i konsekwencje personalne powinny być wyciągnięte. Ale ważniejsze jest to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski z tej porażki – mówił w Lublinie Gowin. Polityk pół roku temu został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, a jego formacja wyszła z rządu po tym, jak sprzeciwiła się Polskiemu Ładowi.

– Dzisiaj widać wyraźnie, że nasza krytyka była w pełni uzasadniona, co przyznaje nawet Jarosław Kaczyński. I tak jak mieliśmy rację pół roku temu, gdy przestrzegaliśmy koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy przed realizacją tego projektu, tak samo dzisiaj chcę powiedzieć, że Polskiego Ładu nie da się naprawić. Dlatego należy zostawić dwa elementy, które są bezsprzecznie korzystne dla podatników, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego, natomiast całą resztę należy wyrzucić do kosza – stwierdził szef Porozumienia.

Gowin po ubiegłorocznej dymisji odsunął się w cień, trafił do szpitala w związku z depresją. Niedawno wrócił do polityki. W Lublinie był pytany m.in. o to, w jakiej konfiguracji jego formacja przystąpi do planowanych na 2023 rok wyborów samorządowych.

– Decyzje co do konkretnych konfiguracji pozostawimy lokalnym strukturom. Dotyczy to wyborów na szczeblu miast, gmin i powiatów, natomiast w przypadku sejmików województw decyzje będą zapadać na szczeblu ogólnopolskim – zapowiedział były wicepremier.