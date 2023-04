Kamery na Starym Mieście działają. W miesiąc 403 mandaty

Konsolidacja – kiedy się opłaca?

Kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, zakupy na raty, debet w koncie, karta kredytowa i odroczone zakupy, to tylko przykład, ile zobowiązań może ciążyć na jednej osobie. Spłata takiej liczby należności może przyprawić o zawrót głowy. Nie dość, że terminy płatności mogą się mylić, to często brakuje środków na wykonanie ich wszystkich. Dołączając do tego opłaty za mieszkanie, media, wyżywienie, transport i leki nie możemy się dziwić, że konsument będący w takim położeniu traci grunt pod nogami. Jak poradzić sobie ze zbyt dużą liczbą zobowiązań? Co zrobić, gdy tracimy kontrolę nad płatnościami? Czy jest jakiś sposób? Tak, jest. Jest nim kredyt konsolidacyjny. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Odpowiadamy.