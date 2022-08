Kiedyś było tu KFC i Pizza Hut. Ile trzeba zapłacić za wynajem dużego lokalu w centrum Lublina?

Pomieszczenia wynajmie ten, kto wygra licytację, o ile ktokolwiek do niej przystąpi. Na ustny przetarg wystawione zostały dwa lokale.

Pierwszy z nich ma ponad 421 mkw. i znajduje się na parterze budynku. Chodzi o pomieszczenia, w których niegdyś działały restauracje sieci KFC oraz Pizza Hut. Dzisiaj działa tu punkt pomocy obywatelom Ukrainy. Formalnie najemcą pomieszczeń jest Urząd Miasta, a umowa jest taka że w razie znalezienia komercyjnego najemcy, punkt będzie się musiał zwinąć w ciągu siedmiu dni.

Lokal po restauracjach składa się z pięciu pomieszczeń i jest przeznaczony na handel, biuro lub usługi.

Cena wywoławcza czynszu została ustalona na 44 zł netto za mkw. miesięcznie.

Jeżeli do przetargu stanie tylko jeden chętny (o ile stanie), to będzie musiał przebić tę stawkę przynajmniej o złotówkę.

Oznacza to, że czynsz wyniesie 45 zł netto, a po przemnożeniu stawki przez metraż wychodzi niemal 19 tys. zł netto miesięcznie. Do tego trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT (23 proc.), więc ostatecznie nowy najemca zapłaci za możliwość korzystania z pomieszczeń przynajmniej 23,3 tys. zł miesięcznie.