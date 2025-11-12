Kłótnia o stan szpitali. Czarnek atakuje, NFZ się broni

Na wypowiedzi Przemysława Czarnka i pozostałych przedstawicieli PiS-u błyskawicznie zareagowała Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego OW NFZ. Oto treść jej oświadczenia:

„Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ na bieżąco finansuje świadczenia zdrowotne w ramach zawartych umów. Płacimy również za nadwykonania. Leczenie pacjentów w regionie jest zabezpieczone.

Pacjenci na Lubelszczyźnie mogą się czuć bezpiecznie. Szpitale w regionie co miesiąc otrzymują pieniądze z Lubelskiego OW NFZ za zrealizowane świadczenia na podstawie zawartych umów. Wartość aktualnych umów ze szpitalami to ponad 6 mld 500 mln zł.

Szpitale realizują świadczenia pilne, ratujące życie, w tym dla pacjentów onkologicznych.

Lubelski Oddział NFZ płaci szpitalom także za nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych, w tym w zakresach dziecięcych, za opiekę paliatywno-hospicyjną, a także za programy lekowe i chemioterapię.

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco reguluje płatności, które wynikają z umów podpisanych ze szpitalami w województwie lubelskim. Szpitale co miesiąc otrzymują pieniądze z Lubelskiego OW NFZ za zrealizowane świadczenia do wysokości zawartych umów. Wartość umów szpitali województwie w 2025 roku to kwota ponad 6 mld 500 mln zł. Tylko w tym roku wartość kontraktów wszystkich szpitali wzrosła o kwotę blisko 600 mln zł.

Tutejszy oddział NFZ płaci również za nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych. Dotychczas oddział zapłacił szpitalom za świadczenia nielimitowane kwotę 173,8 mln zł za I kwartał tego roku. W ramach dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w kwocie ponad 240 mln zł sfinansujemy szpitalom nadwykonania nielimitowane za II kwartał tego roku. Obecnie szpitale rozliczają wszystkie leki w programach lekowych i chemioterapii oraz zakresy dziecięce za I półrocze tego roku. Sukcesywnie przekazujemy aneksy dla placówek medycznych. Po kolejnych zwiększeniach planu będziemy finansować pozostałe świadczenia nielimitowane kolejno według tych samych priorytetów.

Staramy się cały czas zwiększać dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Tylko w tym roku zawarliśmy ze szpitalami w regionie umowy na leczenie pacjentów w 12-tu nowych programach lekowych, w tym również dedykowanych pacjentom onkologicznym.

Należy podkreślić, że szpitale realizują i realizować będą świadczenia pilne, ratujące życie. W przypadku planowych zabiegów, jeśli występują przesunięcia terminów, decyzje w tym zakresie podejmują placówki medyczne z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia”.