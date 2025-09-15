"Kolejarz" czeka na przebudowę. W przetargu nowe zapisy o "funkcji obronnej"

Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie ogłosił przetarg na przebudowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – Przetarg zakłada przebudowę i rozbudowę Domu Kultury Kolejarza wraz z aktualizacją posiadanej przez nas dokumentacji projektowej. Chcemy, by nowy obiekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dawał możliwość w przyszłości pełnienia funkcji ochronnych. Dlatego w projekcie przewidujemy odpowiednią rezerwę terenu i rozwiązania konstrukcyjne, które pozwolą na realizację takiej funkcji, jeśli zajdzie potrzeba – tłumaczy Tomasz Fulara, zastępca prezydenta. - Przy tworzeniu Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży będziemy inspirować się rozwiązaniami wdrożonymi w podobnych placówkach w innych miastach, jak Bydgoski Teatr Lalek Buratino czy Teatr Laki i Aktora w Kielcach – dodaje Fulara.

Podstawową zmianą w stosunku do dotychczasowej dokumentacji będzie uwzględnienie w koncepcji rezerwy terenu pod obiekt zbiorowej ochrony. Ratusz informuje, że zrezygnował z realizacji parkingu podziemnego. Zmieni się też układ komunikacyjny, przeniesione zostaną miejsca postojowe na teren wokół budynku, a jednocześnie zwiększy się powierzchnia zieleni.

– Nowa instytucja będzie siedzibą Teatru im. H. Ch. Andersena, jedynej tego typu instytucji dla młodego widza w województwie lubelskim oraz przestrzenią dedykowaną edukacji kulturalno-społecznej w mieście. Chcielibyśmy, aby Centrum zostało oddane do użytku najpóźniej na początku 2028 roku, tak aby nowa placówka miała czas na przygotowania swojej oferty do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – zaznacza z kolei Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta. Jednocześnie zapewnia, że do tego czasu teatr będzie miał odpowiednie warunki lokalowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

W przebudowanym „Kolejarzu” przewidziano dużą salę teatralną na minimum 300 miejsc, z pełnym zapleczem scenicznym i miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, a także mniejszą salę kameralną dla 72 osób.

W centrum znajdzie się też biblioteka z wypożyczalnią, ilustratornią i niezbędnym zapleczem, a także sale przeznaczone do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej i społecznej, które umożliwią realizację warsztatów, spotkań oraz programów animacyjnych.

Wykonawca będzie miał ponad 2 lata na realizację inwestycji. Do 21 października firmy mogą składać swoje oferty.