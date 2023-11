Lublin: Strefa Płatnego Parkowania po nowemu. Czy wzrosną opłaty za postój?

Zacznijmy od tego, że w przyjętej na ostatniej sesji Rady Miasta uchwale nie ma mowy o poszerzeniu strefy, ani o wzroście opłat za parkowanie. Te się nie zmienią. W obejmujące podstrefie A w dalszym ciągu za pierwszą godzinę postoju wciąż będziemy płacić 4,5 zł, za drugą – 5,4 zł, za trzecią – 6,4 zł, a za każdą kolejną – 4,5 zł. W podstrefie B będzie to odpowiednio: 2,8 zł, 3,3 zł, 3,9 zł oraz 2,8 zł, a w podstrefie C: 2,3 zł, 2,7 zł, 3,2 zł oraz 2,3 zł.

I tu dochodzimy to pierwszej nowości, bo SPP wkrótce będzie składała się z trzech, a nie czterech części. W związku z identycznymi stawkami w podstrefach C i D, zostaną one połączone w jedną.