Lublin zbiera świece dla Ukrainy

– Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w akcję #ŚwiatłoZLublina. Zbiórkę świec zorganizowano z myślą o milionach obywateli Ukrainy, którzy obecnie mają coraz większe problemy z elektrycznością. Ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę pozbawiają mieszkańców tego kraju dostępu do prądu, ogrzewania czy ciepłej wody. Wspólnie możemy pomóc im przetrwać ten trudny czas – mówi Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta i pełnomocnik ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Świece zbierane są do 15 lutego we wszystkich szkołach, przedszkolach i bursach szkolnych prowadzonych przez miasto, a także w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11. Przyjmowane są świece uniwersalne, najlepiej w opakowaniach, co ułatwi ich załadunek i transport. Ważne by nie były to świece szklane, które mogą ulec uszkodzeniu podczas przewozu.

A 7 i 15 lutego w przestrzeni „Baobab” przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b odbędzie się zbiórka powerbanków dla mieszkańców Ukrainy. Przyjmowane będą sprawne urządzenia o pojemności od 10 000 mAh.