Marian Turski z tytułem doktora honoris causa UMCS

Tytuł redaktorowi Turskiemu został przyznany za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania „Nie bądź obojętny”, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata.

– Senat UMCS przyznając tytuł DHC Marianowi Turskiemu, podzielił przekonanie, że zasada nie bądź obojętny ma głęboki moralny sens – mówiła prof. dr hab. Iwona Hofman, promotorka DHC, wygłaszając w środę laudację i dodała: – Swoją rolę Turski postrzega nie jako świadka historii, ale jako człowieka, który doświadczywszy piekła holocaustu, życie swoje poświęca krucjacie w obronie wartości wspólnoty ludzkiej, opartej na szacunku, empatii i solidarności.

Marian Turski (rocznik 1926) to uznany dziennikarz, który od lat współpracuje z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest szefem działu historycznego. W czasie II wojny światowej został przesiedlony do Litzmannstadt Ghettow Łodzi, skąd został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau.

Turski to także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, od 2021 r. prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Trzeba dodać, że uhonorowany od wielu lat współpracuje z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a od dekady zasiada w kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Turski sprawuje również merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium oraz praktykantami UMCS w redakcji „Polityki”.

Za swoją pracę na rzecz kultury, praw człowieka i pojednania otrzymał wysokie odznaczenia zarówno polskie, jak i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Honorową Komisarza NZ ds. Praw Człowieka, francuski Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej i niemiecki Wielki Krzyż Zasługi.

– Chciałbym wyrazić ogromną dumę, myślę że również w imieniu czytelników, z powodu zaszczytu, który spotkał dziś Mariana Turskiego. Sama obecność Mariana w naszym zespole od tylu lat jest dla nas zaszczytem. Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy go nazywać kolegą i przyjacielem. Cieszymy się, że od lat jest naszym mentorem, nauczyciel i człowiekiem, który łączy kolejne pokolenia – mówił na UMCS Jerzy Baczyński, redaktor naczelny „Polityki”.

Sam Marian Turski przemawiał: – Parafrazując Marka Twaina. Szczęście jest wtedy, kiedy możesz swoją radością dzielić się ze swoimi najbliższymi. Szczęście jest, kiedy najbliżsi chcą być uczestnikami twojej radości.