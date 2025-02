Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ponownie ogłosił przetarg na modernizację i budowę przystanków komunikacji miejskiej. Poprzednia procedura została unieważniona, gdyż nie znaleziono wykonawców. Tym razem wpłynęły oferty, jednak nie na wszystkie zaplanowane prace.

W ramach inwestycji przewidziano remonty oraz doposażenie 132 przystanków. W wybranych lokalizacjach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki rowerowe oraz tablice elektroniczne z dynamiczną informacją pasażerską. Projekt obejmuje także budowę sześciu nowych przystanków oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferty złożone, ale nie wszędzie

Otwarcie ofert miało miejsce 17 lutego. Przetarg podzielono na pięć części, by ułatwić znalezienie wykonawców i usprawnić realizację inwestycji. Wpłynęły propozycje cenowe na cztery z nich, ale dla jednej - dotyczącej m.in. ulic Narutowicza, Andersa, Witosa i Herberta - żaden wykonawca nie zdecydował się na złożenie oferty.

Miasto na każdą z części chciało przeznaczyć od 210 do 266 tys. zł.

Zestawienie ofert:

Część 1: Jedyna oferta - Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. na kwotę 851 713,50 zł.

Część 2: Najtańsza oferta - ROADPROJECT (491 508,00 zł), druga oferta Drogowa Inżynieria (783 633,00 zł).

Część 3: Brak ofert.

Część 4: Najtańsza oferta - ROADPROJECT (455 100,00 zł), druga oferta Drogowa Inżynieria (608 542,50 zł).

Część 5: Najtańsza oferta - ROADPROJECT (473 304,00 zł), druga oferta Drogowa Inżynieria (880 434,00 zł).

Miasto zamierzało przeznaczyć na inwestycję łącznie około 1,24 mln zł na wszystkie części. Największe rozbieżności pojawiły się w przypadku części pierwszej, gdzie oferta znaczenie przekraczała zakładaną kwotę (264 990,02 zł wobec 851 713,50 zł).

Co dalej z przystankami?

ZDiTM musi teraz przeanalizować oferty i podjąć decyzję, czy uda się podpisać umowy w obecnej formie, czy konieczne będą kolejne przetargi. Choć cena to jedynie 60 proc. kryterium wyboru oferty, to najbardziej prawdopodobną opcją jest powtórzenie przetargu. Pozostałe 40 proc. oceny ofert to doświadczenie zawodowe projektanta. Największym wyzwaniem pozostaje znalezienie wykonawcy dla brakującej części, bez której inwestycja nie będzie kompletna.

Wiadomo, że miasto nie zamierza rezygnować z planów modernizacji przystanków. Wciąż stara się o dofinansowanie ze środków unijnych, co mogłoby pomóc pokryć wzrastające koszty.