Dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Gdzie w Lublinie składać wnioski?

Nowy dodatek osłonowy ma zastąpić dotychczasowy dodatek energetyczny. Jego roczna kwota będzie zależeć od źródła ogrzewania i ma wynosić 400 lub 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 600 lub 750 zł w dwu- lub trzyosobowym, 850 lub 1062,50 zł w gospodarstwie cztero- lub pięcioosobowym oraz 1150 lub 1437,50 zł w gospodarstwach domowych liczących sześć lub więcej osób.

Takie pieniądze może uzyskać gospodarstwo domowe korzystające z kotła na paliwo stałe, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni, kuchni węglowej, pieca kaflowego na paliwo stałe. Ważne, by w domu używany był węgiel lub paliwo węglopochodne, a budynek był wpisany do centralnej ewidencji emisyjności.

– Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę – informuje Izolda Boguta z Urzędu Miasta Lublin. – W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Ten, kto złoży wniosek do 31 stycznia, dostanie pieniądze w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Jeżeli ktoś złoży dokumenty 1 lutego lub później, dostanie całość dodatku do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane. W Lublinie dokumenty będą przyjmować Biura Obsługi Mieszkańców przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11. Dokumenty można też wysłać na adres Wydziału Spraw Mieszkaniowych (ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin). Osoby mające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą składać wnioski poprzez system ePUAP.