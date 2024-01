Pogotowie przedmaturalne. Wykładowcy z UMCS pomogą „wkuć” fizykę

Powrót do korzeni. Black metalowy koncert w Kultowej Klubokawiarni

Black to the roots zaprasza w najbliższy piątek metalmaniaków – i nie tylko – na koncert do Kultowej Klubokawiarni będący częścią trasy koncertowej "nienaswidzenie 23/24" promującej najnowsze wydawnictwo zespołu VARMIA zatytułowane "nie nas widzę". Tego wieczora oprócz VARMII wytrzymałość stropu sprawdzać będą zespoły: HORDA, GOŁOLEDŹ oraz LAMENT.