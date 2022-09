Lublin. Niewielu kandydatów na księży. Choć jest też pewne zaskoczenie

Ks. dr Jarosław Przytuła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, na wyniki rekrutacji patrzy jednak optymistycznie: – W tym roku mamy więcej kandydatów do seminarium w porównaniu do kilku ostatnich lat – przyznaje. – W poprzednim roku akademickim w seminarium kształciło się w sumie 14 alumnów (na I i VI roku było ich po 2, na II i V roku – po 3, najwięcej na IV – 4). – W tej chwili mamy siedmiu kandydatów, co stanowi dobry wynik. Sześciu zostało przyjętych w pierwszym naborze, siódmy zostanie przyjęty w naborze dodatkowym, który potrwa do 16 września.

Tegoroczny I rok formacji będzie nieco inny niż w latach poprzednich. – Ma to związek z nowymi zasadami określonymi przez Kongregację ds. Duchowieństwa – mówi rektor. – Alumni będą mieszkać w oddzielnym budynku, realizując nieco zmieniony program formacyjny. Ma to na celu większą integrację seminarzystów i stopniowe wchodzenie w wymagający rytm życia seminaryjnego. Zgodnie z nowymi zasadami formacji, po zakończeniu studiów i przyjęciu święceń diakonatu alumni ostatni rok przygotowania do kapłaństwa będą spędzać na praktykach duszpasterskich w parafiach.

Drastyczny spadek

– Na razie na I rok zostało przyjętych czterech kandydatów – trzech jest zaraz po maturze, czwarty – po trzech latach studiów na kierunku historia – mówi ks. Zdzisław Szostak, prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. – Nie jest to ostateczna liczba przyjętych, ponieważ do 23 września trwa nabór uzupełniający, więc jeszcze czekamy na kandydatów. I dodaje: – Trudno przewidzieć, czy ta liczba jeszcze. Zdarzyło się już tak, że więcej kandydatów zgłosiło się dopiero w drugim naborze. W ostatnich latach zwykle przyjmowaliśmy na I rok ok. 10 mężczyzn.

Z reguły są to młodzi ludzie, zaraz po maturze. – Ale zdarza się, że zgłaszają się do na także starsi, w trakcie studiów, a nawet po studiach, a także mężczyźni już pracujący – przyznaje prorektor lubelskiego seminarium.

Jakie są wymagania stawiane kandydatom? – Potrzebna jest przede wszystkim autentyczna, świadoma i dobrowolna odpowiedź na głos bożego powołania – mówi ks. Szostak.

W tym roku (pod koniec maja) w archikatedrze lubelskiej święcenia kapłańskie przyjęło czterech diakonów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. A jeszcze kilka lat temu liczba nowych księży w archidiecezji lubelskiej była znacznie większa, choć też nie imponująca. – 5 lat temu przystępowało do święceń kapłańskich 12 diakonów – przypomniał metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, który udzielił święceń. – Przypomniałem im wówczas słowa piosenki religijnej, nawiązującej do 12 apostołów i ich zadania: „A uczniów było 12. A ludzi były miliony. Rozeszli się uczniowie. Na wszystkie świata strony. Dobrą nowinę głosili. Wioskom, narodom, i miastom. Ludzi były miliony. A uczniów było 12.” Piosenka ta wyrażała podziw, że tak niewielu dokonało tak wiele. Dzisiaj do święceń przystępuje czterech diakonów. To także niewielu, którzy mogą wiele dokonać. Bo było przecież tylko czterech ewangelistów, a my na co dzień żyjemy tym, co oni napisali i przykładem gorliwości apostolskiej, jaką nam zostawili i zaświadczyli o niej swoim życiem.

Łączenie seminariów

Niedawno media informowały o łączeniu kilku diecezjalnych seminariów duchownych. Klerycy ze Świdnicy i Legnicy od nowego roku akademickiego podejmą formację w seminarium we Wrocławiu. Podobna sytuacja będzie dotyczyć alumnów z Bydgoszczy, który będą kontynuować naukę w Poznaniu razem z klerykami z Kalisza. Reorganizacje potwierdził w wywiadzie dla KAI ks. dr Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, który podkreślił, że nie oznacza to likwidacji seminariów duchownych.

Tak ubywało powołań (Dane Instytutu Statystki Kościoła Katolickiego)

2020 r.

liczba alumnów ogółem – 1619

liczba alumnów w diecezji lubelskiej – 43

liczba alumnów w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – 20

2014 r.

liczba alumnów ogółem – 2647

liczba alumnów w diecezji lubelskiej – 77

liczba alumnów w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – 44

2005r.

liczba alumnów ogółem – 3203

liczba alumnów w diecezji lubelskiej – 150

liczba alumnów w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – 102