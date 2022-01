Ratownik zwolniony po marszu antyszczepionkowców pod lupą prokuratury

Śledczych zawiadomił w lipcu ubiegłego roku dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Wcześniej zwolnił ratownika z pracy. Za co?

– Umieścił filmik w mediach społecznościowych nagrany w mieszkaniu pacjentki, która właśnie zmarła. Twierdził, że to zgon na skutek szczepienia przeciwko Covid-19. Ponadto ujawnił wizerunek denatki, co jest karygodne. Złożyłem w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – tłumaczył nam w poniedziałek Zdzisław Kulesza, dyrektor lubelskiego pogotowia.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ.

– Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 267 kodeksu karnego. Dotyczy uzyskania dostępu do informacji, do których dana osoba nie jest uprawniona – informuje Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Czyn ten zagrożony jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. To oznacza, że nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Czynności trwają.

O Robercie Oleniaczu pisaliśmy kilka dni temu. W sobotę na marszu zorganizowanym przez przeciwników segregacji sanitarnej i przymusowych szczepień przeciwko Covid-19, ratownik wystąpił w służbowym stroju. Przekonywał, że testy na koronawirusa „pokazują bzdury”, a statystyki covidowe są zawyżane. Twierdził też, że szpital tymczasowy w Lublinie był celowo „zapychany” pacjentami przed wizytą premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w Lublinie (mimo że takiej wspólnej wizyty nigdy nie było).

Już w poniedziałek Oleniacz stracił pracę w szpitalu w Lubartowie, a dyrekcja placówki ostro skrytykowała jego wypowiedzi. Podobnie jak jego były pracodawca - dyrektor lubelskiego pogotowia Zdzisław Kulesza, a także Dariusz Gruda, przewodniczący Polskiego Związku Ratowników Medycznych. Lech Sprawka, wojewoda lubelski, wywody Oleniacza nazwał „kłamstwem”.