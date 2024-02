Ratują w przypadku zatrzymania krążenia. W Lublinie jest ponad 40 takich urządzeń

Jak informuje strona internetowa centrumratownictwa.pl defibrylacja to zabieg medyczny, który ratuje życie podczas nagłego zatrzymania krążenia w ściśle określonych typach zaburzeń rytmu serca. Polega na zaaplikowaniu impulsu elektrycznego za pomocą elektrod najczęściej umieszczonych w na przedniej i bocznej ścianie klatki piersiowej.

Defibrylator używa prądu stałego o dużej mocy. Użycie go pomaga w wyhamowaniu niepożądanych pobudzeń w mięśniu sercowym, a następnie do przywrócenia prawidłowej i synchronicznej pracy serca.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) został stworzony tak, aby każda osoba „z ulicy” mogła go obsłużyć. Nie potrzeba do tego specjalnego kursu czy przeszkolenia. Sprzęt ma przy sobie instrukcje, wydaje polecenia głosowe, które mają wskazać „krok po kroku” co należy robić.

Na ponad 40 rozmieszczonych w Lublinie defibrylatorów, 19 z nich można użyć przez całą dobę.

Lista miejsc w Lublinie z całodobowym defibrylatorem:

- MPWiK (ul. Łagiewnicka 5). Parter korytarza budynku administracyjno-biurowego.

- MPWiK (ul. Zawilcowa 10). Parter korytarza budynku Centralnego Laboratorium MPWiK.

- Ośrodek Medyczny DMP (ul. Projektowa 5).

- Areszt Śledczy (ul. Południowa 5).

- MPWiK (ul. Zemborzycka 114a). Baza Techniczna MPWiK. Parter budynku administracyjno- biurowego.

- GDDKiA Wydział Technologii Laboratorium Drogowe (ul. Olszewskiego 1A). U ochrony budynku.

- Inergy Automotive Systems Poland (ul. Budowlana 28).

- SIPMA S.A. (ul. Budowlana 19).

- Zakłady Produkcyjne Stock Polska (ul. Spółdzielcza 6).

- MPWiK (al. Józefa Piłsudskiego 15). Pierwsze piętro budynku B - dyspozytornia Pogotowia wod.-kan.

- Emergency Medical System Poland S.C. (ul. Ułanów 7).

- Centrum Medyczne Medicover (ul. Wallenroda 4C).

- Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (ul. Radziszewskiego 11).

- Rektorat Uniwersytetu Przyrodniczego (ul. Akademicka 13). Recepcja przy wejściu głównym.

- Budynek AGRO II - Centrum Kongresowe (ul. Akademicka 15). Przy wejściu głównym, w recepcji.

- Radio Lublin S.A. (ul. Obrońców Pokoju 2). Hol, przy wejściu.

- GDDKiA Oddział w Lublinie (ul. Ogrodowa 21).

- Klinika Okulistyki (ul. Chmielna 1). Izba Przyjęć Nagłych, gab. Zabiegowy.

- CityFit (al. Spółdzielczości Pracy 26).

Lista powstała w oparciu o dane ze strony ratujzsercem.pl, gdzie znajduje się mapa pokazująca wszystkie defibrylatory w województwie lubelskim oraz w kraju.