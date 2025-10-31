Schował się w szafie przed policjantami – odpowie za zniszczenie paczkomatu

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna podszedł do paczkomatu i uderzając pięścią w ekran, doprowadził do jego rozbicia. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona firma oszacowała wartość strat na prawie 4000 złotych. Policjanci wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady i nagrania z monitoringu.

Sprawą zajęli się operacyjni z tzw. „mienia”. W wyniku pracy operacyjnej szybko ustalili podejrzanego. 18-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Lublinie. Podczas wizyty policjantów próbował uniknąć zatrzymania – ukrył się w szafie.

Młody mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej był już notowany za wprowadzanie do obiegu podrobionych banknotów.

Za zniszczenie mienia grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.