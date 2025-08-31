Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Naturalne miody i produkty pochodzenia pszczelego, rozmowy ze specjalistami i występy artystyczne - to wszystko czeka na uczestników podczas wojewódzkiego święta miodu.
To już VII edycja Wojewódzkiego Lubelskiego Święta Miodu. Na rynek lubelskiego Starego Miasta zjechali się pszczelarze z całego województwa by pochwalić się swoimi produktami. Wybierać można spośród różnych gatunków miodów, wosków pszczelich, propolisów oraz pyłku.
- Rola pszczół w rolnictwie ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory, zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu, zwiększa wydajność roślin, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów - informuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy.
Zdrowy jest nie tylko miód, ale także produkty pochodzenia pszczelego, czyli pyłek, propolis oraz wosk. Składniki odżywcze zawarte w tych produktach są niezwykle ważne w naszej codziennej diecie.
Kiermasz oraz występy potrwają do godziny 18.