Lublin. Uczniowie stanęli przed szkołą w obronie uczniów

W piątek, 2 grudnia Fundacja znów pojawiła się pod szkołą. Tym razem zgromadzenie zostało zgłoszone prawidłowo. Dzięki temu o pikiecie miejscy urzędnicy mogli poinformować szkołę.

– Dowiedzieliśmy się o niej od samorządu i szybko skrzyknęliśmy się żeby stanąć i pokazać swoje stanowisko – mówi Irena, jedna z uczennic „Zamoya” Wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami stała w piątkowy ranek na wprost pikietujących żeby zamanifestować swoją solidarność z uczniami, którzy działaniami członków Fundacji poczuli się dotknięci. – Zresztą nie tylko my się temu sprzeciwiamy. Tak jak ostatnim razem, wielu uczniów idących na lekcje mówiło, co o tym myśli. Wiele osób się z tym nie zgadza i stwierdza, że to jest złe.

– Nie podoba nam się, że panowie znowu tutaj stoją. To zakłóca pracę szkoły, bo uczniowie się emocjonują. To ich boli. Dlatego nie życzymy sobie żeby tutaj przychodzili – dodaje Dominika.

– To jest placówka oświaty a nie miejsce, gdzie można siać nienawiść. To atak w konkretną grupę osób, która jest częścią tej szkoły. Nie powinno być na to zgody – podkreśla Julia.