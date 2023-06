Uniwersytet Przyrodniczy: Promocje doktorskie i honorowy tytuł dla profesor z Ukrainy

- Dzień nadania tytułu profesora honorowego prof. Sabinie Chebotar z Ukrainy jest ważny dla niej, jej rodziny i współpracowników a także Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu im. I. I. Miecznikowa w Odessie. Dzień ten jest tym bardziej uroczysty i wymowny, gdyż przypada w dniu święta narodowego Ukrainy, jakim jest Dzień Konstytucji. Jest to jak by podwójne święto, dodatkowo połączone z promocją doktorów i doktorów habilitowanych w naszym uniwersytecie- mówił do zebranych gości prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor UP.

Prof. Sabina Chebotar zajmuje się od końca lat 90. XX wieku genetyką roślin, głównie zbóż. Od 2016 roku pełni obowiązki sekretarza akademickiego sekcji Rady Naukowej " Biologia, biotechnologia i aktualne zagadnienia w naukach medycznych" Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Ma na swoim koncie 328 publikacji naukowych.

- Człowiek od zarania dziejów pozyskiwał produkty do przygotowania posiłków oraz starał się je konserwować i przetwarzać. Ludność zawsze potrzebowała i potrzebuje żywności. Bez żywności nie możemy przetrwać a można z całym przekonaniem powiedzieć, że postęp cywilizacyjny był związany z możliwością jej pozyskania i gromadzenia. Współczesny świat potrzebuje coraz więcej żywności. Jest to związane ze wzrastającą liczba ludności, a także że zmianą upodobań i preferencji żywnościowych. Nasze pokolenie w Europie w ostatnim półwieczu nie doświadczyła braku żywności. Było to możliwe dzięki odpowiednio rozwiniętej produkcji rolniczej - kontynuował rektor.

Podczas uroczystości 40 osób otrzymało dyplom doktora, a cztery osoby odebrały dyplomy doktora habilitowanego. Wręczono również cztery statuetki nowomianowanym profesorom oraz dyplomy za wyróżniającą się pracę doktorską.