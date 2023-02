W marcu wyższa emerytura, w kwietniu „trzynastka”. ZUS pokazuje jakie to są pieniądze

Tegoroczna waloryzacja świadczeń wyniesie 14,8 proc., ale tym razem będzie ona kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250,00 zł lub 187,50 zł albo 125,00 zł brutto.

O co dokładnie tu chodzi? Otóż od 1 marca emeryci i renciści otrzymają więcej pieniędzy. – Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, których emerytura na koniec lutego br. nie będzie niższa niż 1338,44 zł brutto. Jeśli emerytura będzie niższa niż 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc. Takie osoby nie miały wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn) do podwyższenia świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej – podaje ZUS.

Z kolei w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Świadczeniobiorcy muszą pamiętać, że waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu i nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

W tej informacji będzie także mowa o 13. emeryturze. To dodatkowe świadczenie zapisane ustawowo. „Trzynastka” to 1588,44 brutto, a pieniądze otrzymają osoby pobierające m.in.:

emerytury,

renty,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

rodzicielskie świadczenia uzupełniające,

świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne.

– Tzw. Trzynastkę świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na dzień 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki – zaznacza ZUS, który wypłaci pieniądze razem ze świadczeniem emerytalno-rentowym w kwietniu.