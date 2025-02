Zapracowany da Vinci. 800 operacji za nim

Osiemsetną operacją robota da Vinci była histerektomia radykalna, czyli usunięcie macicy. Robot da Vinci jest w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej Szpitala przy al. Kraśnickiej od kwietnia 2022 roku.

Okrągłą operację przeprowadził prof. n. med. Andrzej Nowakowski, który jest kierownikiem Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie i pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

- Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii przeprowadzona operacja jest niezwykle precyzyjna. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentek nowotworowych. Dzięki zabiegowi wykonanemu tą metodą rany pooperacyjne są mniejsze, ból mniej odczuwalny, a powikłania rzadsze niż w przypadku operacji metodą klasyczną, a nawet metodą laparoskopową - powiedział profesor.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, dzięki tak dużej liczbie przeprowadzonych operacji, dołączył do grona najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce, w których wykorzystuje się system robotyczny da Vinci.

- Cieszymy się, że możemy oferować naszym pacjentom dostęp do tak nowoczesnych metod leczenia. Robot da Vinci to precyzja, mniejsze ryzyko powikłań i szybszy powrót do zdrowia dla pacjentów. Planujemy dalszy rozwój naszego Centrum, aby jeszcze więcej chorych mogło skorzystać z tej technologii - mówi Dorota Cichocka, koordynator Centrum Edukacyjnego Robotyki Operacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.