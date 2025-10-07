Znów będzie można latać z Lublina do Holandii

Loty do Holandii wracają do Portu Lotniczego Lublin: latać będzie można w poniedziałki i piątki od 30 marca 2026 roku.
Wizzair zdecydował o uruchomieniu połączenia z Lublina do Maastricht; miasta położonego na południu Holandii.
– To bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i całej Polski wschodniej, którym zależy na dotarciu do Niderlandów. Z tego miejsca na styku granic kilku krajów można, w zaledwie kilkadziesiąt minut, dotrzeć do Belgii czy Niemiec – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin, Krzysztof Matuszczyk.
Loty do Maastricht realizowane będą w poniedziałki i piątki, od 30 marca 2026 roku.
Szczegóły na stronie airport.lublin.pl.