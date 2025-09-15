"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

Wszystko ma związek ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września. Lublin postanowił jeszcze w inny sposób zaakcentować ten problem w przestrzeni publicznej. - Gdy ludzie doświadczają kryzysu, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, uważność, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby w kryzysie psychicznym otrzymywały w Lublinie niezbędną pomoc – mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina.

Tabliczki z numerem telefonu pojawiły się na barierkach kładki nad wąwozem przy ul. Filaretów między osiedlami LSM i Czuby. Poza tym na wiadukcie pomiędzy osiedlem Wieniawa a osiedlem Czechów Południe przy ul. Poniatowskiego oraz na moście pomiędzy osiedlem LSM a dzielnicą Za Cukrownią, przy ul. Muzycznej.

Każdego dnia w Polsce około 13 osób odbiera sobie życie, z czego około 11 to mężczyźni.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym. Bezpłatne. Czynne całą dobę / 7 dni w tygodniu.

800 12 12 12 Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Bezpłatne. Czynne całą dobę / 7 dni w tygodniu.

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Bezpłatne. Czynne całą dobę / 7 dni w tygodniu.

112 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Bezpłatne. Czynne całą dobę / 7 dni w tygodniu.