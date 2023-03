Będzie można oddać krew na poczcie. Pierwsza taka sytuacja w Polsce

Przez wiele lat łukowski odział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieścił się w szpitalu. Ale wyprowadził się stamtąd 3 lata temu, gdy wybuchła pandemia. Od tamtego czasu trwały poszukiwania stałej lokalizacji, a krwiodawcy tułali się z miejsca na miejsce po „tymczasowych” punktach.

– Łuków z punktu widzenia RCKiW jest ważny, bo krew oddają tu mieszkańcy z całego powiatu. W zeszłym roku było tu 3 tys. donacji –mówi Małgorzata Orzeł, dyrektor RCKiK w Lublinie. – Krwiodawcy dopominali się o lepsze warunki. Teraz będziemy mieli do dyspozycji sporo powierzchni. Do końca tego roku przeprowadzimy remont, by w 2024 roku ruszyć już w nowej lokalizacji – zapowiada Orzeł.

Umowa z Pocztą Polską została już podpisana. Pomieszczenia dla krwiodawców znajdują na parterze urzędu pocztowego przy ulicy Piłsudskiego 15. To prawie 165 metrów kwadratowych, z osobnym wejściem.

– To pierwszy taki przypadek w Polsce, gdy Poczta Polska oddaje lokal dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – przyznaje Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Placówka znajduje się w centrum miasta. W sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe, co ma ułatwić krwiodawcom korzystanie z obiektu.