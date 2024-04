Emeryci narzekają na godziny otwarcia poczty. Co zrobi centrala?

Chodzi o filię przy ulicy Chącińskiego w Łukowie. Od poniedziałku do czwartku jest otwarta w godzinach 11-17.30, a w piątek od godz. 13.30 do 20. Okazuje się, że niektórym mieszkańcom to nie odpowiada. – Podczas kampanii sporo rozmawiałem z ludźmi i były takie głosy, że placówka otwierana jest zbyt późno. Dlatego napisałem petycję do Poczty Polskiej- tłumaczy Łukasz Bober, radny miasta. - Mieszkańcy skarżą, że nie mogą wcześniej odebrać emerytury czy renty albo dokonać opłat – zaznacza Bober. W piśmie do poczty proponuje zmianę na przykład na godziny od 9 do 15. – Będzie to bardziej adekwatne do potrzeb mieszkańców Łukowa – uważa radny.

Nie wszystkim jednak pomysł się spodobał. – Bardzo często załatwiam coś w tej filii, właśnie ze względu na dłuższe godziny otwarcia. Od 9 do 16 to nieosiągalne dla mnie godziny, nie chciałabym się urywać z pracy- przyznaje pani Aleksandra.

Biuro prasowe Poczty Polskiej odpowiada, że czas pracy placówek dostosowuje do potrzeb klientów. – Ale też do możliwości organizacyjnych poczty. Biorąc pod uwagę oczekiwania klientów z Łukowa, przeprowadzimy analizę możliwości i zasadności wprowadzenia innych godzin otwarcia filii przy ul. Chącińskiego- słyszymy w biurze prasowym.