Lubelskie. Pół litra wódki za dużo. Potem wsiadł za kierownicę forda

– Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku drogowego grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz kierowania pojazdami, a nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności. To nie wszystkie konsekwencje. 50-latek będzie jeszcze musiał zapłacić co najmniej 5000 złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Mężczyzna najprawdopodobniej będzie też musiał pokryć koszty naprawy volkswagena - tak policja opisuje konsekwencje czekającego mieszkańca Siedlec, który doprowadził do wypadku.

Doszło do niego w środę w Sięciaszce (powiat łukowski). 50-latek za kierownicą forda focusa uderzył w tył jadącego przed nim volkswagena passata. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. - Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznali nie zagrażają ich życiu – dodaje policja.

Ford jechał za szybko, a dodatkowo okazało się, że 50-latek był pijany. Miał w organizmie prawie 2,5 promila. Policjantom przyznał się, że wypił wcześniej prawie pół litra wódki.