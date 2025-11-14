Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 14 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Na sygnale

Dzisiaj
19:05
Strona główna » Na sygnale

Kreatywna zamiana na siedzeniach i nieudana ucieczka przed policją

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A

Kierowca osobówki, który na widok patrolu postanowił… zamienić się miejscami z pasażerem, oraz 24-latek uciekający motocyklem przed policją, bo nie miał prawa jazdy – to dwa przypadki z ostatnich dni, które pokazują, że pomysłowość nie zawsze idzie w parze ze zdrowym rozsądkiem. Funkcjonariusze z Kraśnika i Puław przerwali te niebezpieczne pomysły, zanim skończyły się naprawdę źle.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Policjanci kraśnickiej drogówki, pełniąc służbę na S19 przy węźle Janów Południe, zwrócili uwagę na osobówkę, której kierowca nagle zwolnił i zjechał na lewy pas. Jeden z funkcjonariuszy, podejrzewając zasłabnięcie lub awarię, podbiegł do auta – i wtedy zobaczył próbę ekspresowej zamiany miejsc między kierowcą i pasażerem.

Szybko wyszło na jaw, skąd ten pośpiech. Za kierownicą siedział 48-latek bez prawa jazdy, który liczył, że jeśli na miejscu kierowcy usiądzie jego 36-letni pasażer, to kontrola potoczy się łagodniej. Nic z tego.

Obaj byli trzeźwi, ale to nie koniec problemów. Policjanci wykryli również, że samochód nie był sprawny technicznie. Wobec 48-latka sporządzono wniosek o ukaranie do sądu za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

Puławy: ucieczka Yamahą i seria wykroczeń

W Górze Puławskiej policjanci ruchu drogowego próbowali zatrzymać motocyklistę Yamaha, który przewoził pasażera… bez kasku. Sam pojazd również nie był wzorem bezpieczeństwa – brakowało prawego lusterka, a tablica nie miała oświetlenia.

Gdy funkcjonariusze dali sygnały do zatrzymania na stacji paliw, motocyklista przyspieszył i uciekł w kierunku Zwolenia. Po krótkim pościgu dopadli go w miejscowości Tomaszów.

Za kierownicą siedział 24-latek z gminy Policzna, również bez prawa jazdy. Kontrola wykazała kolejne braki: niestabilnie przymocowane tylne światło i zegar, a motocykl w ogóle nie nadawał się do dalszej jazdy. Yamaha trafiła na policyjny parking.

Mężczyzna odpowie nie tylko za liczne wykroczenia, ale także za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli, za które grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Zgubili się podczas grzybobrania

Zgubili się podczas grzybobrania

Zgotowali rodzinom piekło. Teraz pójdą do aresztu

Zgotowali rodzinom piekło. Teraz pójdą do aresztu

Prawie nikt nie zna dzielnicowego, ale czują się bezpiecznie. Lubelski Lider Bezpieczeństwa sprawdził os. Mickiewicza

Prawie nikt nie zna dzielnicowego, ale czują się bezpiecznie. Lubelski Lider Bezpieczeństwa sprawdził os. Mickiewicza

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja pijany kierowca prawo jazdy motocyklista brak uprawnień

Pozostałe informacje

53 miliony złotych z KPO miały ogrzać chełmskie szkoły, ale rzeczywistość przetargowa okazała się chłodna. Miasto wstrzymuje większość remontów i szuka pieniędzy na dopłaty

Miliony z KPO na lodzie. Chełm unieważnia większość przetargów na remonty szkół

Miało być ciepło, taniej i nowocześniej – wyszło drogo i z rozczarowaniem. Dwa z trzech przetargów na termomodernizację chełmskich szkół i przedszkoli zostały unieważnione, bo nawet najniższe oferty przekroczyły miejskie budżety o połowę. Na razie szansę na remont mają tylko trzy placówki, ale i tam potrzebne będzie ponad milion złotych dopłaty z miejskiej kasy.
Kreatywna zamiana na siedzeniach i nieudana ucieczka przed policją

Kreatywna zamiana na siedzeniach i nieudana ucieczka przed policją

Kierowca osobówki, który na widok patrolu postanowił… zamienić się miejscami z pasażerem, oraz 24-latek uciekający motocyklem przed policją, bo nie miał prawa jazdy – to dwa przypadki z ostatnich dni, które pokazują, że pomysłowość nie zawsze idzie w parze ze zdrowym rozsądkiem. Funkcjonariusze z Kraśnika i Puław przerwali te niebezpieczne pomysły, zanim skończyły się naprawdę źle.
Michał Szubarczyk ma duże powody do radości

14-latek z Lublina mistrzem świata w snookerze

Zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk z Lublina nie przestaje zadziwiać. Do długiej listy sukcesów właśnie dorzucił mistrzostwo świata amatorów w snookerze, które wywalczył w Katarze.
Każda dzielnica Lublina ma swój „Plan”

Każda dzielnica Lublina ma swój „Plan”

Kilkadziesiąt spotkań, ponad sto kilometrów spacerów i setki rozmów z mieszkankami i mieszkańcami – tak wyglądał proces tworzenia „Planu dla Dzielnic”, największego jak dotąd projektu partycypacyjnego w Lublinie. Efekt? 27 mikrostrategii, czyli zestaw dokumentów opisujących aktualne potrzeby poszczególnych części miasta i kierunki ich rozwoju na najbliższe lata.
Oni mogą jeszcze przeżyć

Oni mogą jeszcze przeżyć

Była przekonana, że zginie tak jak wszyscy Żydzi wokół niej. –Nie mam nic do stracenia, bardziej skazana na śmierć już nie mogę być – mówiła Janina Mehlberg. Ale w tej straceńczej i zarazem zuchwałej myśli kryła się przemyślana strategii ratowania Polaków z rąk faszystowskich zbrodniarzy. Dzięki niej ta drobna, żydowska kobieta ze Lwowa pod przybraną tożsamością polskiej hrabiny z Lublina, stawała twarzą w twarz z komendantem obozu koncentracyjnego na Majdanku i negocjowała z nim życie tysięcy polskich więźniów. I nie przyjmowała odmowy.

Silniki do Starów, kuźnia polowa i wojskowe instrumenty. AMW wystawia na sprzedaż 126 unikatów

Silniki do Starów, kuźnia polowa i wojskowe instrumenty. AMW wystawia na sprzedaż 126 unikatów

Miłośnicy militariów, majsterkowicze i łowcy nietypowych okazji znów mają powód, by ustawić przypomnienie w kalendarzu. Lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego przygotował kolejny przetarg, a w nim – aż 126 pozycji o łącznej wartości ponad 400 tys. zł. Oferty można składać do 20 listopada do godz. 11.30.
Myśliwy aresztowany po śmiertelnym postrzeleniu 68-latka. Twierdził, że pomylił go z dzikiem

Myśliwy aresztowany po śmiertelnym postrzeleniu 68-latka. Twierdził, że pomylił go z dzikiem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 50-letniego Dariusza L., który podczas polowania w okolicach Milejowa śmiertelnie postrzelił swojego 68-letniego znajomego. Prokuratura zarzuciła mu zabójstwo w zamiarze ewentualnym – za taki czyn grozi nawet dożywocie.
Azoty staną jutro przed bardzo trudnym zadaniem

Industria Kielce na drodze Azotów Puławy, czyli przeciwnik z najwyższej półki

W najbliższym meczu nikt nie daje szczypiornistom z Puław najmniejszych szans na sukces. Trudno się dziwić, bo w sobotę o godz. 16 Azoty zmierzą się z Industrią Kielce. I to na wyjeździe.
Nowoczesne metody ochrony przesyłek i towarów w drodze

Nowoczesne metody ochrony przesyłek i towarów w drodze

Ochrona przesyłek i towarów jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W dobie globalizacji, kiedy towary przemierzają tysiące kilometrów, konieczne jest stosowanie efektywnych i nowoczesnych metod zabezpieczeń. Jednym z najważniejszych narzędzi w tej dziedzinie są plomby zabezpieczające, które odgrywają nieocenioną rolę w ochronie przesyłek przed kradzieżą czy manipulacją.
Jak stworzyć spójne i osobiste wnętrze? Od salonu po łazienkę

Jak stworzyć spójne i osobiste wnętrze? Od salonu po łazienkę

Urządzanie własnych czterech kątów przypomina czasem pisanie powieści. Każdy pokój staje się rozdziałem, meble i dodatki bohaterami, a my sami pełnimy rolę narratora, który snuje opowieść o tym, kim jesteśmy, co kochamy i jak chcemy się czuć każdego dnia. Zamiast ślepo podążać za katalogowymi trendami, warto zastanowić się, jaka historia ma wybrzmiewać z naszego domu. Chodzi o znalezienie myśli przewodniej, która połączy wszystkie elementy w satysfakcjonującą całość.
Kapituła Rolnika Roku podczas obrad. Od lewej: Waldemar Banach (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego). Andrzej Romańczuk (dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Stanisław Żmijan (dyrektor lubelskiego ośrodka terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), Paweł Turczyn (dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) i Paweł Puzio (redaktor naczelny Dziennika Wschodniego)
Nasz plebiscyt

Rolnik Roku 2025 – kapituła wybrała laureatów

Ponad 30 tysięcy głosów oddali nasi czytelnicy w sondzie na Koło Gospodyń Wiejskich w ramach plebiscytu Rolnik Roku 2025. Dziś, w piątek 14 bm., zebrała się także kapituła, która po merytorycznej dyskusji i w tajnym głosowaniu wybrała laureatów naszego konkursu w kategoriach Rolnik Roku oraz Hodowca Roku.
Kompleksowa realizacja projektu gastronomicznego: projekt, wdrożenie i serwis – model B2B zapewniający ROI

Kompleksowa realizacja projektu gastronomicznego: projekt, wdrożenie i serwis – model B2B zapewniający ROI

Nowoczesna gastronomia nie opiera się dziś jedynie na doskonałym menu i zespole kucharzy. Kluczowym filarem sukcesu jest efektywne zaplecze technologiczne – odpowiednio zaprojektowane, wdrożone i utrzymane w pełnej sprawności. Dla inwestorów, restauratorów i hotelarzy coraz większe znaczenie ma również elastyczne finansowanie, które umożliwia szybkie uruchomienie inwestycji bez nadwyrężania płynności firmy. Właśnie te potrzeby kompleksowo adresuje Gastronet24.pl, czyli partner strategiczny w modelu B2B, oferujący pełną realizację projektów gastronomicznych od koncepcji po serwis, a także cyfrowy leasing online, który realnie przekłada się na ROI (Return on Investment).
Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle poprzedników?

Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle poprzedników?

Sto dni prezydentury Karola Nawrockiego minęło pod znakiem intensywnej pracy legislacyjnej i rekordowej liczby wet. Nowy prezydent podpisał 70 ustaw, 13 zawetował i odbył 11 zagranicznych wizyt — więcej niż część jego poprzedników w tym samym czasie.
AZS AWF Biała Podlaska wygrał ostatnio w Kielcach

Padwa z wizytą w Łodzi, AZS AWF Biała Podlaska podejmie Śląsk Wrocław

W sobotę KPR Padwa Zamość wystąpi na boisku Grot Blachy Pruszyński Anilany Łódź. AZS AWF Biała Podlaska podejmie za to Śląsk Wrocław.
GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczeństwem spożycia produktów spożywczych. Należy niezwłocznie zwrócić je do sklepu.

Najnowsze
53 miliony złotych z KPO miały ogrzać chełmskie szkoły, ale rzeczywistość przetargowa okazała się chłodna. Miasto wstrzymuje większość remontów i szuka pieniędzy na dopłaty

19:56 Miliony z KPO na lodzie. Chełm unieważnia większość przetargów na remonty szkół

19:05

Kreatywna zamiana na siedzeniach i nieudana ucieczka przed policją

18:46

14-latek z Lublina mistrzem świata w snookerze

18:18

Każda dzielnica Lublina ma swój „Plan”

17:38

Oni mogą jeszcze przeżyć

16:55

Silniki do Starów, kuźnia polowa i wojskowe instrumenty. AMW wystawia na sprzedaż 126 unikatów

16:04

Myśliwy aresztowany po śmiertelnym postrzeleniu 68-latka. Twierdził, że pomylił go z dzikiem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Wideo
Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

film
„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Foto
107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy
ZDJĘCIA

107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy

galeria
Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
galeria
ZDJĘCIA

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria
ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
galeria
ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
galeria

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie