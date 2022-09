Nowa strzelnica powstanie pod Lublinem. Ministerstwo dopłaci 300 tys. zł

Radni zabezpieczali pieniądze na tzw. wkład własny. – Dostaliśmy już informację z Ministerstwa Obrony Narodowej, że jesteśmy na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie. Kwota dotacji wyniesie 300 tys. zł a wkład własny 75 tys. zł – podała na wrześniowym posiedzeniu Rady Gminy Niemce Aneta Chałupczak, skarbnik gminy Niemce.

– Strzelnica powstanie w budynku przy ul. Złotej w Dysie, gdzie mamy duże niewykorzystane poddasze. W pozostałem części są mieszkania socjalne – mówi nam Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce. – Budynek został wyremontowany przy wsparciu Unii Europejskiej, wymieniony został m.in. dach.

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi strzelnica ma umożliwić strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych co najmniej pięciu osobom jednocześnie (na odległość minimum 10 m.). Strzelnica musi być wyposażona m.in. w kulochwyty (wychwytywacze śrutu) oraz tzw. tarczociągi (urządzenia do transportu tarcz strzelniczych), które umożliwiają zmianę odległości zatrzymywania tarcz.

Zadanie, na które gmina otrzymała dofinansowanie musi być zrealizowane do końca tego roku (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu). Samorząd, który otrzymał dotację celową jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania utworzonej strzelnicy do końca 2033 roku uczniom klas wojskowych (do 130 godzin w miesiącu) jak też członkom organizacji proobronnych (do 30 godzin). Z powstałych przy wsparciu MON strzelnic, w zależności od decyzji zarządzającego obiektem, będą mogli korzystać także mieszkańcy.