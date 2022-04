77 tys. uchodźców znalazło w Polsce pracę. Ile w Lubelskiem?

– Osoby, które z różnych powodów nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu będą mogły skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń (również z języka polskiego) – dodaje resort.

Co do statystyk regionalnych, to najwięcej pracujących uchodźców jest na Mazowszu – 16,3 tys. Kolejne na liście jest województwo wielkopolskie – 8,1 tys. (tyle samo co na Dolnym Śląsku), a pierwszą trójkę zamyka łódzkie – 6,9 tys.

Najmniej takich osób znajduje się w województwie świętokrzyskim – 599 oraz podkarpackim – 1 tysiąc. W lubelskim pracę podjęło 2 tys. uchodźców.