Duże kino w małym mieście. Festiwal "Dwa Brzegi" otwarty [zdjęcia]

Mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz turyści z całego kraju przez najbliższy tydzień będą mieli okazję do bliskiego kontaktu ze sztuką filmową. Festiwal to szansa na obejrzenie interesujących produkcji z całego świata, a także do spotkań z twórcami, którzy w jego w trakcie pojawiają się w nadwiślańskim mieście. Oficjalne otwarcie tegorocznych "Dwóch Brzegów" odbyło się w sobotę w dużym, czarnym namiocie, który stanął przy ul. Kwaskowa Góra - niedaleko kazimierskiej szkoły.

Stawianie kina tego rodzaju trwało tydzień. Na widowni podczas seansu otwarcia zasiadło ponad 770 osób. Wewnątrz panowała gorąca atmosfera i to dosłownie. Organizatorzy mieli kłopoty z klimatyzatorami, które odmawiały posłuszeństwa, więc fiński film "Opadające liście" miłośnicy kina zaczęli oglądać w temperaturze ok. 30 stopni Celsjusza. Widzowie otrzymali wachlarze.

Na godzinę przed seansem, przy namiocie ustawiała się długa kolejka widzów. Wielu z nich to spragnieni filmowych wrażeń kazimierzanie.

- My zazwyczaj na festiwalu oglądamy po 2-3 filmy dziennie. Czytamy opisy i wybieramy te, które są dla nas najbardziej interesujące. Już nie możemy się doczekać - mówi pani Urszula. - Myślę, że to bardzo ważne wydarzenie dla miasta. To promocja Kazimierza, dochód dla przedsiębiorców żyjących z turystyki, a dla samych mieszkańców możliwość obejrzenia dobrych filmów - dodaje pani Zofia.

Zgromadzonych w namiocie gości przywitała Grażyna Torbicka, która zaprosiła publiczność do uczestniczenia w poszczególnych seansach oraz spotkaniach z artystami. Na scenie pojawili się także samorządowcy z obydwu gmin tworzących tytułowe dwa brzegi.

- Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego festiwalu. Ja mogę zadeklarować, że Kazimierz Dolny był, jest i będzie z festiwalem "Dwa Brzegi" na dobre i na złe - zapewnił burmistrz miasta, Artur Pomianowski. Z kolei wójt gminy Janowiec, Jan Gędek, wręczył Grażynie Torbickiej duży bukiet kwiatów. Publiczności życzył natomiast miłych wrażeń i atrakcji przez cały tydzień.

Festiwal potrwa do niedzieli, 6 sierpnia. W jego trakcie zaplanowano spotkania m.in. z Borycem Szycem, Pawłem Łozińskim, Krzysztofem Zanussim, Michałem Kwiecińskim, Agnieszką Smoczyńską i Dorotą Pomykałą. Wśród proponowanych filmów znalazły się takie produkcje jak: "W lesie są ludzie", "Chleb i sól", "Ziemia kobiet", "Wszystko wszędzie naraz", "Liczba doskonała", "Sokół maltański" i wiele innych.