Kolędy wybrzmią po raz 30. Jubileuszowy festiwal w Domu Chemika

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Popracujemy jeszcze nad detalami i będziemy gotowi na ligę

Odliczanie do wiosennej inauguracji w PKO BP Ekstraklasie trwa. Już w piątek nasze zespoły wrócą do walki o punkty. Dzień później pierwszym rywalem Motoru Lublin będzie Lechia Gdańsk. Podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego w sobotę zakończyli zgrupowanie w tureckim Belek i wrócili do kraju.