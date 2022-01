Puławy. Mediateka coraz droższa. Potrzeba 3 miliony więcej

Powstająca przy ul. Wojska Polskiego w Puławach biblioteka miała kosztować niemal 29 mln zł. Taką ofertę, jesienią 2020 roku, złożyła spółka Erbud, zwycięzca przetargu. Niestety, jak się okazuje, taka kwota nie wystarczy. Puławscy urzędnicy, którzy pozostają w kontakcie z wykonawcą, doszli do wniosku, że należy zwiększyć tegoroczny budżet na to zadanie z 24,6 do 27,6 mln zł, czyli o całe 3 mln zł. Do tego należy doliczyć zeszłoroczne 6 mln zł, które w budżecie zabezpieczono m.in. na prace rozbiórkowe, ziemne oraz budowę pierwszych kondygnacji obiektu.

Dlaczego budowa mediateki wymaga większych nakładów?

– Ponieważ zadanie to rozliczane jest kosztorysem powykonawczym, widzimy, że będą występowały przekroczenia na pewnych pozycjach. Dlatego też musimy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na ich pokrycie – tłumaczy Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy. – Ponadto, czteromiesięczny przestój na budowie mediateki w okresie wiosennym (marzec-czerwiec - red), w czasie, w którym warunki wykonywania robót należą do optymalnych, spowodował opóźnienie w pracach budowlanych – dodaje.

Opóźnienie

Opóźnienie wynikało ze sporu o domniemaną zabytkowość pawilonu wystawowego z 1984 roku, który miasto poświęciło, by na jego miejscu, tuż przy Domu Chemika, zbudować nową bibliotekę. Konserwatorskie postępowanie blokujące inwestycję, prowadzone w czasie, gdy sam pawilon zdążył zostać niemal w całości rozebrany, ostatecznie zostało zakończone przez ministra kultury. Szef resortu uznał je za bezprzedmiotowe, co pozwoliło wznowić budowę.

Niestety, przesunięcie kalendarza robót o kilka miesięcy, wpłynęło na koszty.

– Prace konstrukcyjne i wykończeniowe są obecnie prowadzone w trudnych warunkach atmosferycznych, co wymaga zmiany technologii, zastosowania droższych rozwiązań, jak grzanie elementów żelbetowych wykonywanych na mokro – tłumaczą puławscy urzędnicy. – To specjalistyczny proces wymagający dużych nakładów – podkreślają.

Wyposażenie

Część dodatkowych środków, jakie mają wkrótce zasilić budżet przedsięwzięcia, zostaną wydane na zakup wyposażenia mediateki. Chodzi o nowe komputery oraz inny sprzęt informatyczny, w tym nowe oprogramowanie biblioteczne.

Mimo zeszłorocznego opóźnienia wynikającego z przyczyn formalnych, do samego prac, puławski Ratusz nie ma zastrzeżeń. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, budowa biblioteki zakończy się jeszcze w tym roku.

Decyzja o przyszłości Domku Greckiego, który obecnie mieści główną siedzibę Biblioteki Miejskiej, jeszcze nie zapadła.