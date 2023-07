Miliony na remonty zabytków w powiecie puławskim. Jedna gmina pominięta

Na program finansowany z budżetu centralnego rząd przeznaczył ponad 3 mld zł. Środki te pozwolą na wsparcie ponad 4,8 tys. zadań w całym kraju, z czego 357 to projekty zgłoszone przez podmioty z województwa lubelskiego - głównie parafie. W powiecie puławskim dotacje otrzyma 15 przedsięwzięć z 11 gmin. Ich łączna suma to ponad 17 mln zł.

Największym beneficjentem programu w regionie jest Gmina Kazimierz Dolny, która dostanie równe 3,5 mln zł. Będzie to wsparcie jednego projektu - prac konserwatorskich w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Niemal tyle samo środków - 3,49 mln zł trafi do Wąwolnicy, a dokładniej do parafii pw. św. Wojciecha, która planuje rewitalizację domu parafialnego i "Organistówki".

Na wsparcie trzech zadań może liczyć Gmina Nałęczów, wśród których jedyną inwestycją sakralną jest renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrzest Jezusa w Jordanie" i "Jezus Miłosierny" w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, na co trafi ponad 480 tys. zł. Dwa pozostałe projekty to tzw. rewitalizacje zabytkowych alei - Kasztanowej w Drzewcach i Lipowej w Czesławicach. Na tę pierwszą państwo przeznaczyło 490 tys. zł, a na drugą 147 tys. zł.

Wśród beneficjentów programu nie zabrakło Miasta Puławy, a dokładniej dwóch miejskich parafii. Ta pod wezwaniem św. Józefa na osiedlu Włostowice otrzyma prawie 1,3 mln zł na renowację zabytków. Z kolei parafia pw. Wniebowzięcia NMP dostanie 392 tys. zł na remont portyku kościoła i budynku plebanii.

Niecałe 1,3 mln zł otrzyma gmina Baranów. Całość wesprze prace restauracyjne w zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w stolicy gminy. Z kolei najwyższą dotację dla świeckiego zadania, równy 1 mln zł, otrzymał powiat puławski. Pieniądze te pomogą w pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy zabytkowej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury. Tę samą kwotę z rządowego programu dostanie Gmina Puławy, wnioskująca o dotację na konserwację wnętrz i elewacji zabytkowego kościoła parafii św. Wojciecha w Górze Puławskiej.

- Myślę, że prace zaczniemy wiosną przyszłego roku. Z ogłoszeniem przetargu musimy zaczekać na formalne potwierdzenie promesy, bo ta otrzymana w środę ma charakter symboliczny - tłumaczy Kamil Lewandowski, wójt gminy.

Równy milion otrzyma również Kurów. Władze gminy wnioskowały o sfinansowanie konserwacji i robót budowlanych na "wybranych zabytkach". O które obiekty chodzi zapytaliśmy wójta, Arkadiusza Małeckiego.

- Pierwszym z nich jest zabytkowy budynek naszego magistratu, którego utrzymanie, z powodu nieszczelnych okien, kosztuje nas zbyt wiele. Dlatego postaramy się o projekt i zgodę konserwatora na wymianę całej stolarki okiennej. Chciałbym również wyremontować ogrodzenie austriacko-niemieckiego cmentarza z okresu I wojny światowej w Olesinie - zapowiada nasz rozmówca.

Niecały milion (999,6 tys. zł) trafi do Markuszowa, gdzie zaplanowano remont elewacji frontowej i wież kościoła pw. św. Józefa. Rządowy program pomoże również w renowacji muru ogrodzenia i brak parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz św. Małgorzaty w Janowcu. Miejscowa parafia dostanie na ten cel 980 tys. zł. Taką samą kwotę, ale w rozbiciu na dwa zadania dostanie Gmina Żyrzyn. Chodzi o remont dachu kościoła w Żyrzynie (686 tys. zł) oraz renowację dworku w Kośminie (294 tys. zł).

Jedyną gminą powiatu, która nie dostała ani złotówki na swoje zabytki jest Końskowola.

- Składaliśmy wnioski na trzy zadania, czyli remont fundamentów kościoła parafialnego, remont parkanu oraz renowację filialnego kościoła św. Anny. Wszystkie spełniły wymagania formalne. Jesteśmy zaskoczeni i głęboko rozczarowani takim rozstrzygnięciem - przyznaje Mariusz Majkutewicz, z-ca wójta Końskowoli.

W środę przedstawiciele samorządów, które pieniądze dostały, zostali zaproszeni do starostwa powiatowego w Puławach na wręczenie symbolicznych promes. Uroczystość zorganizował poseł Krzysztof Szulowski (PiS). - Jestem przekonany o tym, że to pierwszy, ale nie ostatni taki program. Jako Prawo i Sprawiedliwość zrobimy wszystko, żeby podobne programy móc realizować w przyszłości po to, żeby nasze miasta i wsie były coraz piękniejsze - powiedział parlamentarzysta.

Przypominamy, że rządowe dofinansowanie na zabytki sięga maksymalnie 98 proc. wartości zadania, więc minimalny wkład dla gmin oraz powiatu tu zaledwie 2 proc.