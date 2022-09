Lubelskie. Oczyszczalnia zarasta trzciną. Urzędnicy czekają na mróz

Oczyszczalnia na os. Włostowice powstała w 1995 roku. W jej skład wchodzą dwa piaskowniki przy ul. Mokrej, osadnik biologiczny, zbiornik retencyjny i rów opaskowy.

Ich aktualnym stanem zaniepokoił się jeden z naszych czytelników.

– Kiedyś miasto o to miejsce dbało, a teraz wystarczy spojrzeć. Wszystko zarośnięte. Ja nie wiem, czy to jeszcze spełnia swoją funkcję. Od lat nikogo w tym miejscu nie widziałem – mówi puławianin, który poprosił nas o przyjrzenie się tej sprawie.

Zadzwoniliśmy do puławskiego Ratusza, gdzie skierowano nas do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tam z kolei otrzymaliśmy informację, by pytania dotyczące oczyszczalni wód deszczowych wysłać do Zarządu Dróg Miejskich. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wynika, że prace utrzymaniowe na osadniku przeprowadzane są co roku.

Problem w tym, że o ile koszenie trawy wykonywane jest zgodnie z harmonogramem, to już koszenie trzcinowisk porastających zbiorniki: niekoniecznie.

– Zbiornik retencyjny, podobnie jak osadnik, może być wykoszony z zarastającej jego brzegi trzciny tylko w okresie zimowym przy wystąpieniu ujemnych temperatur, co umożliwia wejście pracownikom na lód i bezpieczne wykonanie prac konserwacyjnych – tłumaczy Tymoteusz Mieczkowski z ZDM-u.

Takie warunki nie zdarzają się każdej zimy. Ostatni raz koszenie trzcinowisk miało miejsce kilka lat temu.

Mimo to, zdaniem urzędników odpowiedzialnych za obiekt, nie ma powodu do obaw. Mało tego: brak koszenia ma swoje plusy.

– Oczyszczalnia jest siedliskiem wielu cennych przyrodniczo gatunków fauny, m.in. ważek i motyli. Zbyt częste koszenie traw i trzcinowisk niszczy ich naturalne stanowiska bytowania – argumentuje Mieczkowski.

Na dowód tego, że miasto o swój obiekt przy Mokrej dba, ZDM zapowiada cały szereg działań zaplanowanych na rok 2023. W tym czasie przeprowadzone zostanie: wycinanie trzciny i pałki wodnej na zbiorniku retencyjnym, rowie i osadniku, koszenie trawy na całym obiekcie, a także oczyszczenie piaskowników z osadów i porastającej ich roślinności.