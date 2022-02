Puławianie hojni dla Ukraińców. Paczki z darami i kwaterunek

Najpiękniejsze szczyty górskie w Polsce

Górskie wycieczki są bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu. Piękne widoki, wspaniała przyroda i uczucie wolności - to coś, co zachęca do odwiedzania polskich gór o każdej porze roku. Zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani miłośnicy gór znajdą coś dla siebie. W końcu polskie szlaki są jednym z najpiękniejszych w Europie. W artykule dowiesz się, jakie szczyty górskie powinieneś zdobyć choć raz w życiu!