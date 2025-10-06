Równiej do Kazimierza. Przebudowa ważnej drogi zakończona

O ile droga wojewódzka na odcinku Puławy - Bochotnica wyglądała dobrze, tak jakość nawierzchni powiatówki od ronda w stronę Kazimierza Dolnego, przez lata pozostawiała wiele do życzenia. Perełka lubelskiej turystyki witała przyjezdnych koleinami, popękanym asfaltem, a po deszczu również kałużami. Na szczęście to już przeszłość. W ostatni czwartek, 2 października, po wielomiesięcznej przebudowie, odcinek drogi wjazdowej do Kazimierza został oficjalnie otwarty.

"Modernizacja tej ważnej trasy komunikacyjnej przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu mieszkańców i turystów odwiedzających Kazimierz Dolny" - zauważają urzędnicy Starostwa Powiatowego w Puławach. Jego władze, na czele ze starostą Teresą Gutowską, wicestarostą Piotrem Rzetelskim wizytowali oddany do użytku odcinek. W otwarciu wziął udział również burmistrz miasta, Artur Pomianowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Anna Nizioł, radna i była starosta Danuta Smaga i inni.

Oprócz nowego asfaltu na odcinku o długości nieco ponad 2,1 km, utwardzono pobocza, pojawiły się nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie. Inwestycja była możliwa dzięki dużemu wsparciu ze strony budżetu centralnego w ramach "Polskiego Ładu". Koszt przebudowy przekroczył 5,5 mln zł, z czego niecałe 5,3 mln zł to wysokość dotacji. Gmina i powiat na zadanie wyłożyły po 152,3 tys. zł. Wykonawcą był zwycięzca przetargu - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Lubartów".