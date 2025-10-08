Rozbój w nielegalnym salonie gier. Za pierwsze zatrzymany Polak, za drugie Ukrainka

W nocy z soboty na niedzielę (4/5 października) do lokalu z automatami wtargnął 51-letni puławianin, który przedmiotem przypominającym broń palną zastraszył pracującą w nim kobietę i zabrał utarg - prawie 5 tysięcy złotych.

Kiedy pracownicy ochrony zauważyli podejrzanego na ulicy, ten - celując do nich z repliki (jak się później okazało) pistoletu - groził im śmiercią i próbował uciec. Ochroniarze, widząc na ulicy policyjny radiowóz, zaczęli machać w kierunku funkcjonariuszy prosząc o pomoc. Mundurowi szybko do nich podjechali i zatrzymali agresora. Miał przy sobie całą skradzioną gotówkę. Trafił do policyjnego aresztu.

Gdy okazało się, do zdarzenia doszło w nielegalnym salonie gier, zatrzymana została również prowadząca go 25-letnia Ukrainka. O sprawie powiadomiono już Krajową Administrację Skarbową, która zabezpieczyła cztery automaty. Ich właścicielka nie posiadała na nie zezwolenia. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.

We wtorek Sąd Rejonowy w Puławach na wniosek prokuratora aresztował rozbójnika na trzy miesiące. 51-latkowi za rozbój oraz groźby pozbawiania życia kierowane wobec dwóch ochroniarzy grozi do 15 lat pozbawienia wolności.